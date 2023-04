Rian Johnson supera sus 'Puñales por la espalda' en la mejor nueva serie de 2023, pero seguimos sin fecha de estreno en España

Peacock ha apostado seguro la serie de misterio ‘Poker Face’ de Rian Johnson, un género en el que el director se está especializando, sacando su vena más ‘Brick’, tras las aclamadas por parte de la crítica ‘Puñales por la espalda’ y su secuela ‘Glass Onion’. Ambas fueron un éxito, pero su nueva propuesta va mucho menos de listilla de twitter, las supera en carisma, y en lo más importante, el suspense de la investigación, las ideas de los casos y su increíble sentido del humor.

Y esto no ha pasado desapercibido fuera; la serie entró en su estreno en el puesto 3 en la lista de las 10 mejores de plataformas de Nielsen, lo que la convierte en la serie original de Peacock mejor clasificada, y en semanas posteriores llegó al número 2, y no solo eso, las reseñas de los críticos han sido unánimes con sus elogios, debutando con una puntuación perfecta del 100 % en Rotten Tomatoes que solo ha bajado un punto en semanas posteriores. Tiene mejor promedio positivo que ‘The Last of Us’ o ‘Bronca’, pero también, ojo, que la temporada 3 de ‘Succession’.

Los espectadores han dejado un sólido 80% y un 7,9 en imdb, lo que sigue reflejando el culto creciente a su protagonista, la imprescindible Natasha Lyonne, quien durante 10 episodios se mete en la piel de Charlie Cale, un "detector humano de mentiras" que se convierte en detective por accidente gracias a su extraordinaria habilidad de determinar cuándo alguien dice o no la verdad. En realidad es en parte una road movie, ya que durante la serie huye por carretera en su Plymouth Barracuda.

Un bombazo que resucita la comedia criminal

La dinámica es que en cada parada que hace se encuentra con un nuevo elenco de personajes y extraños crímenes que no puede evitar resolver. Una premisa que sigue los clásicos del género como ‘Se ha escrito un crimen’ y ‘Colombo’ las cuales parecen haber inspirado directamente ‘Poker Face’, no solo porque ambas contaban con una historia independiente en cada episodio, sino por la perspectiva casual del investigador no profesional de Angela Lansbury, junto a la excentricidad de Peter Falk.

Pero Charlie es un personaje bastante único, es puro Lyonne, una prima de su creación para ‘Muñeca Rusa’, pero con una capacidad casi paranormal de superhéroe que le da un toque único, unido a su personalidad arrolladora. Es puro rock and roll. Cada capítulo se toma su tiempo para explicar un nuevo caso, con un tono, ritmo y estilo único entre ellos, en la tradición de antologías clásicas americanas que estaban un tanto olvidadas, lo que hace que destaque en un género sobresaturado.

No es de extrañar que Peacock haya anunciado a principios de febrero sus planes de presentar la serie en la carrera de los Emmy como comedia, además de premiarla con una renovación anticipada para una segunda temporada que los fans devorarán. Y es que no es solo una serie adictiva, sino que tiene el toque de Johnson en más de un aspecto. El autor de ‘Los últimos Jedi’ dirige tres de los episodios como si fueran películas de gran estreno, no solo por su puesta en escena y uso del widescreen, sino por una fotografía que ha generado artículos de análisis. Es uno de los productos televisivos que mejor lucen desde la llegada del digital.

Sin noticias en España

Además, al director le encanta reunir a grandes nombres para sus proyectos, y en ‘Poker Face’ consigue a Benjamin Bratt, Joseph Gordon-Levitt, Stephanie Hsu, Adrien Brody, Lil Rel Howery, Ellen Barkin, Chloe Sevigny, Jameela Jamil, Hong Chau, Simon Helberg, Nick Nolte, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Luis Guzman o Rhea Perlman, entre otras estrellas que dan entidad y prestigio a una serie que se entrega a divertir y entretener a cualquier costa. Los capítulos vuelan, dejan con ganas de más e invitan a revisitarlos en el futuro. Es un producto perfecto.

Además, Johnson supervisa episodios en donde se ve su afinidad por el género, y cada uno tiene su espíritu similar a otras antologías, como el maravilloso ‘The Orpheus Syndrome’, un homenaje a los efectos especiales y a la figura de Phil Tippet, con un tramo final que entra en los terrenos del giallo prácticamente salido de ‘Historias de la cripta’. O el siguiente, ‘Escape from Shit Mountain’, un survival en cabaña perdida digno de ‘La hora de Alfred Hitchcock’.

‘Poker Face’ termina su ciclo con un final que cierra el arco de la temporada, que también está parcialmente presente durante su recorrido, y abre posibilidades para una segunda entrega igual de apasionante. Sin embargo, esta emoción generalizada sigue sin traspasar fronteras y aún no hay ni rastro de la serie en España, ni siquiera en la nueva plataforma que se supone que aglutinará el contenido de Peacock y Paramount+. SkyShowtime deberá resolver mejor los entramados de derechos si quiere posicionarse como alternativa real a Netflix o HBO en el mundo, y omitir y demorar uno de sus mejores ases en la manga es perder la mano en el momento de una partida en donde hace falta echar un all in.