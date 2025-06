Del fichaje de Denis Villeneuve para dirigir 'Bond 26' no puede salir nada malo, pero tengo que decirlo: da una pereza inmensa

Cuando ya han pasado cuatro años desde que Cary Joji Fukunaga pusiera punto y final a la etapa de Daniel Craig al frente de la saga de 007 con la fantástica, épica y tremendamente controvertida 'Sin tiempo para morir', la nueva etapa del espía británico en la gran pantalla continúa siendo una incógnita en múltiples aspectos. No obstante, esta última semana, tras una larga temporada de especulaciones, rumores y palos de ciego, se ha dado un primer paso tan firme como contundente.

La salida de los Broccoli de la franquicia y su traspaso a Amazon MGM Studios hizo a aflorar una sensación de incertidumbre en un fandom que terminó sintiendo un sudor frío en la espalda tras las promesas de "marvelizar" el universo de James Bond, pero estos temores se han visto apaciguados después de conocer el nombre del director que pondrá la primera piedra de la nueva era bondiana: Denis Villeneuve.

No cabe duda de que el cineasta francocanadiense es una apuesta a caballo ganador. Dejando atrás sus trabajos más personales y de menor envergadura como la gloriosa 'Incendies', Villeneuve ha demostrado su valía de la mano de grandes estudios y ha hecho gala de talento y autoridad con propiedades intelectuales de prestigio en 'Blade Runner 2049' o ambas partes de 'Dune' —que ya van camino de la trilogía—.

El sentido de la pereza

Pero que sea uno de los mejores realizadores en activo de nuestro tiempo no está reñido con que el anuncio me haya dado una pereza tremenda. El culpable de ello no es, ni mucho menos, el pobre Denis —que si algo me ha dado hasta la fecha, eso son alegrías—, sino la lista de candidatos que filtró Puck News pocos días antes de la confirmación oficial y la cantidad de oportunidades para soñar que abrían los nombres que figuraban en ella.

Más allá de un Jonathan Nolan que se antojaba como el menos interesante —que no capaz— del quinteto, junto a Villeneuve figuraban otros tres autores con un potencial tremendo para poner patas arriba la licencia: Edgar Wright, Edward Berger y Paul King. Palabras mayores si tenemos en cuenta que, por poner un ejemplo por cabeza, son los autores de 'Scott Pilgrim contra el mundo', 'Cónclave' y esa obra maestra absoluta titulada 'Paddington 2'.

Paul King en el set de Wonka

Elegir al bueno de Denis sobre cualquiera de ellos suena a optar por la vía más segura y continuista, e invita a pensar un reinicio continuista con lo visto durante los últimos veinte años, volviendo al Bond oscuro e intensito —el rollito dark and gritty que dicen los angloparlantes— que tan bien controlaron Mendes, Campbell y compañía. Pero, cuando se ha hecho tan bien... ¿para qué vas a volver a repetir fórmula tonal?

Además de la aparente pérdida de una oportunidad de oro para aportar frescor a lo que parece estar estancado, el fichaje da lugar a otra incógnita, y es la que hace referencia a qué target de audiencia puede ir dirigida una 007 marca de la casa Villeneuve. Franquicias como esta deberían aspirar a renovar sus fórmulas para apelar a nuevos espectros de público, y es poco probable que el director de 'Prisioneros' vaya a apelar a un cuadrante que no sea el de hombres mayores de 30.

Todo lo expuesto hasta el momento no está reñido con mi plena confianza hacia Denis Villeneuve y hacia un proyecto que, salvo sorpresa, disfrutaré plenamente —al menos basándome en mi experiencia previa con su filmografía—, pero en un 2025 en el que se han estrenado propuestas tan libres y casi suicidas como 'Los pecadores' y '28 años después', me pedía el cuerpo un poquito más de riesgo y ganas de juerga por parte de Amazon MGM Studios.

Mi reino por una 'Bond 26' con Paul King trasladando toda su magia audiovisual a las aventuras del agente al servicio secreto de su majestad.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Todas las películas de James Bond ordenadas de peor a mejor

En Espinof | Las mejores películas de 2025