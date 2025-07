Zack Snyder sigue queriendo hacer 'Rebel Moon 3', pero Netflix le ha desviado con otra película muy diferente

¿Os acordáis de 'Rebel Moon'? Cómo olvidarla, ¿verdad? Zack Snyder la vendió a Netflix como su nueva gran franquicia, y el resultado fue, siendo generosos, no tan bueno como esperaba. Tras dos películas (con sus consiguientes versiones del director), una novela, cuatro cómics, un videojuego que acaba de salir y un podcast de seis episodios a los que nadie prestó mucha atención, desde el año pasado parece que todo el mundo ha pasado página de la supuesta franquicia. Bueno, todos menos el mismo Snyder.

Yo soy rebelde porque Snyder me hizo así

Ahora, en una entrevista con Variety, el director ha declarado que no está trabajando en la tercera parte de su épica estelar, sino en una película sobre los SWAT de la policía de Los Angeles. Y después, si puede ser, volverá a 'Rebel Moon'. Si es que le dejan: "Me desvié de esto... No es que me desviara, son todos problemas de la clase alta, como se dice. Pensé 'Vale, voy a dejar que el mundo de Rebel Moon se calme un poco y voy a hacer esto'".

Francamente, fue un proceso muy agotador y largo hacer las dos películas a la vez. Así que fue agradable tener un pequeño descanso. Me encanta, pero es bueno descansar. Así que sí, ya veremos cuando termine esto, cuando vuelva, en qué punto estamos con todo.

Recordemos que esta no fue la única franquicia que Snyder consiguió encasquetar a Netflix: en 2021, les coló 'Ejército de los muertos' , su precuela ('Ejército de los ladrones') e incluso estuvo desarrollando un spin-off en versión anime y otros proyectos que fueron cancelados en 2024. Y, francamente, no tiene pinta de que después del fracaso crítico y de público de 'Rebel Moon' (sobre todo de su segunda parte) vaya a completar el plan de seis partes que anunció en su día el propio director. El problema de vender humo es que enseguida te das cuenta de que no pesa.

