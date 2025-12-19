Suspense íntimo y folk-horror. Por qué Keeper "convierte lo bucólico en amenazante"

Además de la esperada 'Avatar: Fuego y ceniza', también se estrena hoy en cines 'Keeper', la nueva película del cineasta norteamericano Osgood Perkins. En ella se nos invita a seguir a una pareja que decide celebrar su aniversario en una cabaña idílica en medio del bosque, un entorno que parece perfecto para aislarse del mundo y disfrutar de su amor.

Pero Perkins transforma ese escenario bucólico en un espacio cargado de tensión y amenaza: lo familiar se vuelve extraño, lo romántico se distorsiona y la tranquilidad de la naturaleza se convierte en un telón inquietante para los horrores que acechan a los personajes. Con un guion escrito por Nick Lepard, Perkins despliega su estilo característico, donde la atmósfera, la composición visual y el ritmo narrativo construyen un terror tan psicológico como físico.

Terror clásico y novedoso

En la nueva sección 'Estreno estrella' con Alejandro G. Calvo, nuestro compañero analiza la propuesta de Perkins y cómo 'Keeper' encaja en su filmografía. "Cuenta el viaje romántico de una pareja a una cabaña para así aislarse del mundo y disfrutar de su amor. Pero claro, esto no es una película de Nancy Meyers, sino de Osgood Perkins, así que, bien pronto de hecho, las cosas empiezan a volverse súper raras, tremendamente incómodas, incomprensibles, amenazantes".

Calvo destaca el talento de Perkins para transformar la calma en amenaza. "Unas presencias extrañas empiezan a agobiar a nuestra protagonista femenina muy en la línea de otras de las cumbres del terror-fantástico con personaje femenino perseguido y violentado por un mundo donde los hombres son el mal: me refiero, claro, a 'Men' de Alex Garland".

Por otro lado, el análisis también subraya la maestría visual y narrativa: "Perkins desata toda su sabiduría fílmica sobre un guion escrito por Nick Lepard, el mismo escritor que dibujó una de las psycho-killer movies más divertidas de 2025: 'Dangerous animals' de Sean Byrne. En 'Keeper', todo es cuestión de imagen y ritmo, imágenes que se transforman delante de nuestros ojos para convertir lo bucólico en amenazante, lo familiar en algo casi alienígena".

Al final, Alejandro concluye que 'Keeper' es una cita imprescindible para los amantes del terror contemporáneo: "El folk-horror, como también ocurría en 'Gretel y Hansel', cobra presencia dando forma a unas imágenes que no son más que la cristalización del miedo y ansiedad de la protagonista y la fuerza plástica que estas tienen va muy ligadas al extremo nivel de horror que se vive en ellas".

En Espinof | Las 41 mejores películas de terror de todos los tiempos

En Espinof | Las mejores películas de 2025