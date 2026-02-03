Crunchyroll sube de precio por primera vez en dos años. Estas son las nuevas tarifas para ver anime en la plataforma de streaming

Ya estamos bastante acostumbrados a que las plataformas de streaming nos traigan locos con los cambios de precio, pero lo cierto es que en Crunchyroll se habían mantenido bastante estables. En los últimos años, a excepción de un ajuste en 2024, apenas habían cambiado sus tarifas, pero 2026 ha venido con cambios para los fans del anime en streaming.

A rascarse el bolsillo

En la actualidad Crunchyroll cuenta en España con dos tipos de planes de subscripción: Fan y Mega Fan. Ambas permiten acceso completo al catálogo de la plataforma sin anuncios y contenido sin conexión, pero la Mega Fan también da la opción de reproducir hasta en cuatro dispositivos simultáneamente.

Con el cambio de tarifas, estos son los precios de las subscripciones en Crunchyroll a partir de ya mismo:

Fan: pasa de 4,99€ al mes a 5,99€

Mega Fan: pasa de 6,49 al mes a 7,49 €

Eso sí, si se elige el plan anual, lo cierto es que técnicamente Crunchyroll baja sus precios y sigue siendo más rentable. En el caso de la subscripción Fan, "tan solo" serían 47,99€. Y la subscripción Mega Fan, que hasta ahora costaba 64,99€ ahora pasará a costar 59,99€ al año. De manera temporal y hasta el 2 de marzo, los subscritores también pueden cambiar de la subscripción Fan a la Mega Fan por 51,99€ anuales para pillar un descuento aún mayor.

Se ve que en Crunchyroll se están poniendo las pilas para revisar sus condiciones, porque el pasado diciembre eliminaron los contenidos gratuitos de la plataforma. Por ahora la plataforma ha sido bastante constante sin subir demasiado los precios, esperemos que no quieran pillar carrerilla de cara al futuro y siga siendo nuestra opción más confiable para ver anime.

