Las 21 mejores películas de anime de la historia que ver en streaming. Entre clásicos imprescindibles, las obsesiones de Hayao Miyazaki y la magia de Makoto Shinkai

Meterse a ver anime cada día es más fácil y más accesible, y si hablamos de películas de anime además tenemos un catálogo maravilloso y que sigue creciendo en las plataformas de streaming. Ahora, igual no sabemos muy bien por dónde empezar y el mejor lugar es por algunas de las mejores películas de anime de la historia.

Por ahora vamos a centrarnos en películas que se tenemos disponibles en estos momentos en streaming en España (así que, por desgracia, nos pueden faltar muchas en la lista). Pero vamos a ir poquito a poco y por partes para ir repasando nuestras joyas imprescindibles de la animación japonesa.

Los clásicos

Akira

Había que abrir esta lista con la imprescindible 'Akira' de Katsuhiro Otomo. Un icono dentro del mundo del anime y el género cyberpunk que hizo historia y se ha convertido en un referente para generaciones de creadores.

Ambientada en un Neo Tokyo futurista, Shōtarō Kaneda, el líder de una banda de moteros, comienza a buscar a su amigo Tetsuo Shima, quien ha adquirodo poderes telequinéticos y podría destruir toda la ciudad.

Millennium Actress

Toda la filmografía de Satoshi Kon es imprescindible, pero una de sus obras más emotivas es 'Millennium actress', con la que se marcó una tremenda carta de amor al cine japonés.

Es la historia de Chiyoko Fujiwara, una antigua estrella que es entrevistada para un documental tras llevar décadas recluida. Chiyoko comienza a rememorar su pasado y a quien fue su gran amor imposible.

Disponible en Movistar+

La chica que saltaba a través del tiempo

Otro clásico encantador es 'La chica que saltaba a través del tiempo' de Mamoru Hosoda, que posiblemente es una de las películas más recordadas del director. Aunque de entrada puede parecer una historia corriente sobre las inquietudes adolescentes, pronto da un volantazo con tremendo giro de ciencia ficción.

Makoto es una estudiante de secundaria que trata de navegar su día a día lo mejor que puede. Un día casi sufre un accidente mortal, y entonces decide que puede volver atrás en el tiempo.

Disponible en Movistar+ y AnimeBox

Memories

Volviendo a Katsuhiro Otomo tenemos 'Memories', una genial antología de ciencia ficción con tres cortometrajes que cuentan con un equipo de aúpa: 'Rosa magnética', escrita por Satoshi Kon y dirigido por Kōji Morimoto, 'Bomba apestosa', escrita por el propio Otomo y dirigido por Tensai Okamura, y 'Carne de cañón', escrita y dirigida también por Otomo.

Una espectacular exploración del género de la ciencia ficción, con una animación inquietante y que no te deja indiferente.

Perfect Blue

Otro clásico de Satoshi Kon es la perturbadora 'Perfect Blue', un magnífico thriller psicológico que explora la obsesión con las celebridades (y que luego Darren Aronofsky se fusiló sin piedad para su 'Cisne negro').

Cuando Mima Kirigoe trata de dejar atrás su vida como idol para convertirse en una actriz, no todos sus fans parecen estar muy de a cuerdo con los cambios. Así es como empieza a ser acosada por un admirador secreto, quien la lleva al límite mientras la realidad a su alrededor se derrumba por momentos.

Disponible en Movistar+ y AnimeBox

Summer Wars

Otro clasicazo tremendo de Hosoda es 'Summer Wars', con la que exploró muchas de sus obsesiones recurrentes a través de un verano inolvidable. Con un reparto tremendo de secundarios inolvidables, te deja con el corazón calentito mientras te mantiene en vilo toda la película.

Kenji Koise es invitado a pasar las vacaciones de verano con la chica más popular del instituto porque Natsuki necesita un novio postizo que presentar a su familia. Pero cuando llegan a la casa del pueblo, empieza a recibir una serie de misteriosas pistas por e-mail.

Disponible en Movistar+

Éxitos recientes

Your Name

Entramos en uno de los pesos pesados recientes, porque 'Your Name' marcó un antes y un después para las películas de anime a nivel internacional. El drama romántico adolescente de Makoto Shinkai derribó barreras y nos hizo llorar a moco tendido, pero el "mal rato" merece completamente la pena.

Seguimos a Mitsuha y Taki, una chica de un pueblo rural y un chico de ciudad, quienes están conectados de una manera misteriosa y a menudo despiertan en el cuerpo del otro. Sin saberlo, sus vidas están marcadas por un extraño cometa.

Disponible en Movistar+ y AnimeBox

Suzume

A la sombra de 'Your Name' pero caminando con paso propio tenemos a 'Suzume', una aventura a lo largo de Japón con la que Shinkai continuó explorando las consecuencias de los desastres naturales y el trauma familiar.

Suzume es una adolescente cuya vida cambió para siempre cuando era una niña tras una catástrofe. Años después, conoce a un chico que busca una puerta muy especial, y cuando Suzume la encuentra y la abre por error se empiezan a desatar una serie de desastres por todo el país.

Disponible en Netflix y Crunchyroll

Belle

'Belle', es la película más reciente de Mamoru Hosoda, que exploró su propia versión de 'La Bella y la Bestia' mientras le daba otro giro de tuerca en un espectacular y vivo mundo virtual.

Suzu Naito es muy tímida y se ha ido distanciando de todo el mundo tras la muerte de su madre. Un día decide registrarse en la red social U y toma el avatar de Belle, con el que empieza a cantar de nuevo y se convierte rápidamente en una estrella. Sin embargo, una monstruosa bestia amenaza la aparente armonía del mundo virtual.

Mary y la flor de la bruja

La década pasada varias de las grandes promesas de Studio Ghibli dejaron atrás el estudio para formar Studio Ponoc, y se arrancaron con la genial 'Mary y la flor de la Bruja'. Aunque aún se quedan lejos de los maestros, es un encantador cuento infantil con una animación extraordinaria que recoge el testigo con mucha fuerza.

Mary es una niña que pasa las vacaciones con su abuela, hasta que un día descubre una misteriosa flor en medio del bosque. Así es como empiezan a ocurrir eventos mágicos a su alrededor y termina en el país de las brujas, donde debe aparentar ser una más.

Disponible en Filmin y Netflix

Look Back

Aunque 'Look Back' apenas dura una hora, no podía faltar en la lista. Esta pequeña historia adapta un manga conclusivo de Tatsuki Fujimoto, el autor de 'Chainsaw Man', y muestra con mucha sensibilidad y angustia la vida de dos jóvenes artistas.

En concreto sigue a dos niñas que aspiran a ser mangakas, Ayumu Fujino y su compañera Kyomoto. Fujino siempre ha sido la mejor dibujante de su clase, hasta que Kyomoto empieza a comerle el terreno, pero entonces se vuelven amigas y empiezan a crear historias juntas.

Disponible en Amazon Prime Video

Blue Giant

'Blue Giant' se quedó tristemente enterrada pero es un increíble viaje que te pone los pelos de punta, tanto si eres un amante el jazz como si no. Con tensión, comedia, unos números musicales de aúpa y muchísimo amor por la música, es una película electrizante que no te deja indiferente.

La trama arranca cuando Dai Miyamoto, un adolescente que toca el saxofón, llega a Tokio para convertirse en el mejor músico de jazz del mundo. Allí conoce a un pianista y su compañero de piso, con los que forma una pequeña banda con la que pretenden abrirse camino.

Disponible en Movistar+

Inu-Oh

Toda la filmografia de Masaaki Yuasa es espectacular, pero con 'Inu-Oh' llegó a otro nivel visual aparte, con un acabado único y muy personal, y una banda sonora arrolladora. Una opera rock ambientada en el Japón feudal con una combinación tremenda

Inu-oh es un joven deforme que oculta su cara con una máscara. Un día conoce a un músico ciego llamado Tomona e Inu-oh descubre que tiene tiene mucho talento para bailar, por lo que empiezan a actuar juntos. Aunque según ganan más y más popularidad, también se ganan enemigos muy poderosos.

Disponible en Filmin

Studio Ghibli

El viaje de Chihiro

'El viaje de Chihiro' marcó un antes y un después para las películas de anime, además de ser la primera película de anime en ganar un Oscar y está considerada una de las mejores 100 películas de la historia. La gran joya de Hayao Miyazaki es un cuento sobrenatural que no te deja indiferente y que sigue enamorando cada vez que la ves.

Cuando Chihiro y sus padres están en media mudanza deciden tomar un desvío e investigar un parque temático abandonado. El problema es que sus padres terminan convertidos en cerdos y Chihiro trabajando como sirvienta en una casa de baño para seres sobrenaturales, mientras intenta encontrar el camino de vuelta a casa y recuperar a su familia.

Disponible en Netflix

La tumba de las luciérnagas

A menudo nos olvidamos muy injustamente de Isao Takahata, el otro gran genio detrás de Studio Ghibli. Y 'La tumba de las luciérnagas' es sin duda su gran obra magna y también un relato bélico desgarrador al que es muy difícil enfrentarse más de una vez.

Ambientada en plena Segunda Guerra Mundial, 'La tumba de las luciérnagas' sigue a dos hermanos que se quedan huérfanos e intentan dejar los bombardeos de la ciudad atrás. Tratan salir adelante como pueden mientras permanecen unidos, pero las miserias se les siguen acumulando más y más.

Disponible en Netflix

El chico y la garza

Tras años de espera, 'El chico y la garza' por fin marcó el regreso triunfal de Hayao Miyazaki y Studio Ghibli. Es su película más personal hasta la fecha, siendo una extraña autobiografía basada en us propias experiencias y sus relaciones con los otros fundadores del estudio, y a pesar de una trama un tanto caótica es una experiencia por la que merece mucho la pena pasar.

La vida de Mahito da un giro cuando su madre muere, y algún tiempo después su padre vuelve a casarse y se mudan lejos de la ciudad. Entonces es cuando Mahito conoce a una extraña garza parlante que le promete que volverá a ver a su madre si se aventura en otro mundo.

Disponible en Netflix

La princesa Mononoke

Otra de las grandes joyas de Studio Ghibli sin duda es 'La princesa Mononoke', un brutal relato ecologista enmarcado en el Japón feudal. Una brillante reflexión sobre la identidad cultural y la importancia que juega la naturaleza en nuestras vidas que todavía hoy sigue fascinando tanto a fans como a académicos.

El joven Ashitaka ha sido herido por un demonio enloquecido, y para curarse de una maldición busca la ayuda del dios Ciervo. Buscando la cura se mete de lleno en un conflicto entre un pueblo humano y el bosque donde residen animales y antiguos dioses, liderado por una joven humana que vive entre lobos.

Disponible en Netflix

Ampliando la franquicia

Jujutsu Kaisen 0

Tras el fenómeno que fue la primera temporada del anime, 'Jujutsu Kaisen 0' llegó justo a tiempo para dejar a los fans un pequeño aperitivo cargado de acción y drama y una genial introducción a uno de los mayores héroes de la historia, Yuta Okkotsu.

Esta precuela se centra en Yuta, un adolescente que vive atormentado por el fantasma de su amiga de la infancia, Rika. Cuando eran pequeños ella murió en un accidente y terminó convirtiéndose en un espíritu maligno muy poderoso, pero la vida de Yuta da un giro cuando es invitado a una escuela de hechiceros donde podrá aprender a controlar su maldición

Disponible en Crunchyroll y Netflix

The First Slam Dunk

'Slam Dunk' está considerado por derecho propio como uno de los mejores animes de deporte de la historia, y 'The First Slam Dunk' estuvo a la altura de todas las expectativas. Dirigida por el creador del manga Takehiko Inoue, es un partido emocionante con una animación espectacular que marca un nuevo límite para el CGI en el anime.

'The First Slam Dunk' se centra en un partido muy especial entre el equipo del Sohoku y el Shannoh, quienes se juegan el campeonato. Mientras tanto, el base del equipo Ryota Miyagi, reflexiona sobre su familia y cómo el baloncesto ha marcado todo el rumbo de su vida.

Disponible en Netflix

Dragon Ball Super: Broly

La franquicia de 'Dragon Ball' volvió con fuerza la década pasada y un lavadito de cara para 'Super', pero se terminó de coronar del todo con la película 'Dragon Ball Super: Broly'.

Además de recuperar a unos de los personajes más queridos por el fandom, también nos dejó una animación espectacular y una aventura palomitera para pasárselo como un enano con transformaciones resultonas y muchísima acción.

Evangelion 3.0 + 1.01

Se hizo muchísimo de rogar, pero el final de la tetralogía 'Rebuild of Evangelion' por fin llegó en 2021 con la emotiva 'Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time'. Hideaki Anno por fin cerró la gran obra de su vida con un desenlace precioso, y una animación de aúpa que mereció la pena ver en pantalla grande en su momento.

Continuando los eventos de las anteriores películas, 'Thrice Upon a Time' nos pone al día con la humanidad mientras nos da unas últimas batallas de infarto y nos tiene con el corazón en un puño. Y también demuestra que los finales felices son posibles y necesarios, por muy mal que se pase por el camino.

Disponible en Amazon Prime Video

