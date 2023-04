El director de 'Your Name' se supera a sí mismo con 'Suzume': Makoto Shinkai firma una maravillosa exploración del duelo y la madurez a través de un épico viaje por Japón

Ya se ha coronado como la cuarta película de anime más taquillera de la historia, y ni siquiera se había estrenado en gran parte del mundo. Pero 'Suzume' llega por fin hoy a los cines en muchos territorios incluyendo España, y después de las últimas películas de Makoto Shinkai y de los adelantos que nos llevan poniendo los dientes largos varios meses... Ya iba habiendo bastantes ganas.

'Suzume' ('Suzume no Tojimari') viene rodeada de expectativas muy altas, y no duele decir que Makoto Shinkai nos ha dejado otra auténtica obra maestra con la que ha puesto el listón aún más alto para el futuro.

Mundos conocidos, pero con su propio espíritu

La trama de 'Suzume' sigue a una adolescente que un día se cruza con un misterioso joven que busca una puerta en medio de unas ruinas. Suzume se termina dando de bruces con dicha puerta, y al abrirla se empiezan a desencadenar una serie de desastres naturales por Japón.

Así comienza a viajar con Souta Munakata, quien proviene de una larga dinastía de selladores, y juntos se proponen cerrar todos los portales que van apareciendo por todo el país para evitar que se repita una gigantesca catástrofe. Y por si esta tarea ya no fuera lo suficientemente complicada, un espíritu juguetón transforma a Souta en una silla infantil un poco maltrecha. Así que a Suzume le toca tomar las riendas de la situación para devolverle a su forma humana y cumplir su misión.

Tras 'Your Name' y 'El tiempo contigo', es difícil no ver ciertos patrones que se repiten en las películas de Shinkai, y en cierta medida 'Suzume' también parece que arranca de la misma manera: con dos jóvenes envueltos en una trama con ciertos elementos sobrenaturales y la pizquita de romance.

Pero aunque los elementos están ahí y nos dan un cierto comfort familiar si ya nos conocemos las historias del director, 'Suzume' también consigue traer a la mesa su propia personalidad para diferenciarse de sus hermanas mayores.

Y en especial, también se ha escapado de que la relación central sea únicamente un romance gracias a la complicada situación de Suzume y su tía, y a toda la gente que la va ayudando durante su viaje. Porque aunque solo estén de pasada, todos a los que vamos conociendo en esta pequeña epopeya están llenos de vida y van dejando su pequeña huella en la historia.

En 'Suzume' también tenemos ese extraño tono de realismo mágico fusionado con mitología japonesa, el costumbrismo reconfortante y el comentario sobre el cambio climático. Pero Shinkai también se atreve a meterse mucho más en el terreno de la acción y la fantasía con algunos momentos que dejan un regustillo muy bueno a Studio Ghibli y en especial a 'El castillo ambulante'.

'Suzume' consigue equilibrar fantásticamente lo momentos más pausados, donde simplemente tienes a los personajes hablando sobre sus vidas y sus sueños, con las escenas de acción que tienen con el corazón en un puño. Pero sin duda su mayor virtud es cómo consigue explorar el duelo, ya no solo del personaje de Suzume, si no también de toda la nación y los desastres naturales que ha ido sucediendo en los últimos años.

Mirando atrás para ir adelante

Sobre su nueva película, Shinkai ya advirtió que quería reflexionar sobre el impacto que tuvo el devastador terremoto de 2011 que se llevó consigo a casi veinte mil personas. Y aunque 'Suzume' no se reduce a un gran drama para explorar esta tragedia, sí que explora sus efectos en la familia de la protagonista y todo lo que perdieron a raíz de ella.

A través del viaje de Suzume por todo Japón, también vamos descubriendo más de su pasado y cómo su duelo la ha dejado atascada en los últimos años. Pero aún así es una película llena de esperanza que recalca la importancia de mirar al pasado y honrarlo para poder mirar al futuro.

Con 'Suzume', Shinkai ha ido tomando muchos elementos de sus anteriores películas, pero llevándolas a otro nivel para construir algo nuevo y maravilloso con una historia que te llega al corazón y te tiene en vilo en todo momento. Y a pesar de la cantidad de lugares que visitamos, el viaje de Suzume no se siente apresurado y se toma su tiempo para explorar cada escenario y permitirnos conocer a Suzume y Souta (y enamorarnos de ellos).

Y obviamente, si hablamos de 'Suzume' y de cualquier película de Shinkai hay que mencionar la preciosa animación de CoMix Wave, que sigue siendo una auténtica gozada. Ya no solo con los fondos hiperrealistas que te trasladan a cada escenario, si no con la atmósfera llena de melancolía y la expresividad de sus personajes. Quizás en el apartado que más cojea es con la integración del CGI en ciertos momentos, pero en estas escenas tan movidas la unión con la banda sonora y la cinematografía consigues que te olvides de sacarle punta a nada.

Es posible que tras 'Your Name' llegásemos con la ilusión muy alta a 'El tiempo contigo', y que más de uno se llevase una pequeña bajoncilla de más de lo mismo. Pero 'Suzume' consigue remontar e incluso superar a la gran película de Shinkai, brillando con una luz propia arrolladora.

