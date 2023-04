'Suzume', el bombazo que se ha llevado por delante a 'One Piece': lo nuevo de Makoto Shinkai ya es la cuarta película de anime más taquillera de la historia

Ya después de 'Your Name', íbamos a esperar cualquier cosa que Makoto Shinkai se sacase de la manga con unas ganas tremendas. Y aunque 'Suzume' tenía el listón altísimo no ha hecho otra cosa que arrasar desde que se estrenó en Japón.

Aparte de batir récords en taquilla, también ha roto una pequeña maldición y se ha convertido en la primera película de anime en participar en el Festival de Berlín en unos veinte años. Así ha empezado su andadura internacional por todo lo alto, y por fin se estrena esta misma semana en un buen puñado de países incluyendo España.

Adelantando a Luffy por la izquierda

El verano pasado se estrenó 'One Piece Film Red' con una energía arrolladora que la llevó hasta casi lo más alto del top de taquillazos de anime e incluso consiguió superar a 'El castillo ambulante' de Studio Ghibli.

El reinado no le ha durado mucho a Luffy y su tripulación, porque 'Suzume' ya ha conseguido adelantarles y plantarse en el cuarto puesto de la lista de películas de anime más taquilleras de la historia con sus 256,18 millones de dólares recaudados hasta ahora. En China ha conseguido ingresar 104,89 millones, siendo la primera película japonesa que consigue esta cifra, y la película de Shinkai también ha funcionado bien en Taiwán y Corea del Sur.

Ahora bien, 'Suzume' comienza a llegar a Occidente esta misma semana, con estrenos para Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, y en concreto en España podremos verla a partir del 14 de abril. Por ahora 'Super Mario Bros: La Película' se ha merendado al resto de competidores y es muy posible que 'Suzume' no pueda competir con los fontaneros de Nintendo... Ahora bien, sumar va a seguir sumando, y con la posibilidad de poder seguir escalando puestos en la lista.

El top 3 ahora mismo lo forman 'Kimetsu no Yaiba: Tren Infinito' con 507,07 millones de dólares recaudados, después viene 'El viaje de Chihiro' con un total de 395,58 millones y le sigue 'Your Name' con 383,23 millones. Y viendo todo lo que le queda todavía por delante en cines a 'Suzume', igual no hay que descartar que Makoto Shinkai se termine superando a sí mismo.

