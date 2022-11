Shanks pisa los talones a Howl: 'One Piece Film Red' está muy cerca de ser la quinta película de anime más taquillera de la historia

Aunque 'One Piece Film Red' acaba de empezar a volar a nivel internacional, en Japón ya lleva muchas semanas llenando salas de cine. Hasta hace prácticamente nada era imposible moverla del primer puesto en la taquilla, y aunque ahora se ha caído algún puesto, sigue recaudando millones de yenes cada semana.

Tras el último fin de semana, la nueva película de 'One Piece' ha roto otra barrera más y ya está cerca de superar a la histórica recaudación de 'El castillo ambulante'.

Más millardos para los piratas

Según recoge el medio japonés Kogyo Tsushinsha, 'One Piece Film Red' ha recaudado 18.040 millones de yenes desde su estreno hasta el día 6 de noviembre, unos 123,29 millones de euros. En total también se han vendido más de 13 millones de entradas, con lo que ya está en el sexto puesto de la lista de películas de anime más taquilleras de la historia.

En el quinto puesto está 'El castillo ambulante' de Hayao Miyazaki, que consiguió en su momento la impresionante cifra de 19.600 millones de yenes. Si durante las próximas semanas 'One Piece Film Red' mantiene su travesía con el mismo ritmo, podría pasar a ser la quinta película de anime más taquillera de la historia, y la octava más taquillera de Japón.

Y aunque pinta muy bien, no va a ser una tarea fácil. Este mismo fin de semana se estrena en Japón 'Suzume no Tojimari' de Makoto Shinkai, que también tiene potencial para convertirse en otro éxito del director. Porque siguiendo con la lista, 'El tiempo contigo' está en el octavo puesto de taquillazos con sus 14,19 millones de yenes, y 'Your name' ostenta el tercer puesto con sus 25,03 millardos de yenes.

Habrá que ver cómo se desarrollan las siguiente semanas y si la tripulación de Luffy sigue siendo imparable o finalmente se quedan en un sexto puesto muy respetable.