'Suzume no Tojimari': espectacular tráiler de la nueva película de Makoto Shinkai con un "villano" inesperado y muchísima magia

Después de 'Your Name' y 'El tiempo contigo', los fans de Makoto Shinkai están esperando su nueva película como agua de mayo. Fuera de Japón todavía tendremos que esperar un poco más, pronto se estrena 'Suzume no Tojimari' y por ahora juzgando por los tráilers tiene una pinta estupenda.

Puertas mágicas y transformaciones

El nuevo tráiler nos da un mejor vistazo a los protagonistas de la película y al resto del reparto, y también parece desvelar el que será el antagonista de la película o por lo menos una criatura que está dispuesta a causar el caos por todo lo grande.

Como podíamos esperar, la animación tiene un aspecto espectacular, tanto hablando de los escenarios como de los personajes, y parece 'Suzume no Tojimari' va a ser un poco más movida en cuanto a acción. Porque al menos lo que nos promete el tráiler es una persona transformada en silla, fogonazos de energía, criaturas sobrenaturales y mucha magia.

La trama sigue a Suzume, una adolescente que conoce a un misterioso joven que busca una puerta. Suzume entonces encuentra una puerta en medio de unas ruinas, y al abrirla otra similares se empiezan a abrir por Japón y se desencadenan todo tipo de tragedias. Para poner fin a los desastres, Suzume se embarca en un viaje en el que tratará de cerrar todas las puertas.

'Suzume no Tojimari' se estrena en Japón el próximo 11 de noviembre. A nivel internacional tendremos que esperar un poco más, pero Crunchyroll se encargará de su distribución en cines a partir de 2023.