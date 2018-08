La llegada a las salas españolas de 'Los increíbles 2' ha provocado que en Espinof nos paremos a pensar en la larga historia del cine animado. Muchas joyas se han estrenado a lo largo de los años y durante los últimos tiempos es cada vez más habitual encontrar uno o varios títulos en nuestro cine más cercano.

A continuación vamos a repasar las 29 mejores películas de animación de la historia. Como es habitual, se trata de una selección personal, por lo que no os extrañe que falte este o aquel título cuya ausencia os parezca imperdonable. Sin más que añadir, os dejo con ellas:

'Anomalisa'

Dirección: Duke Johnson y Charlie Kaufman

Un estupendo recordatorio del gran talento de Kaufman en una cinta que apuesta por remover ciertas emociones que tenemos dentro que pocas películas se atreven a tocar. Lo hace además sin renunciar nunca a la amargura para que su mensaje conecte con más fuerza en un espectador que, eso sí, tendrá que entrar en su apuesta tanto visual como argumental para poder "disfrutar" plenamente con ella.

'Arrugas'

Dirección: Ignacio Ferreras

Una impecable adaptación del excepcional cómic de Paco Roca que aborda con delicadeza pero mucha convicción el Alzheimer. Con la salvedad de su epílogo, todo funciona de maravilla en esta historia ambientada en un asilo con una estupenda galería de personajes que primero se ganan tu corazón con el encanto y las risas que te proporcionan y luego llegan a otro nivel cuando lo dramático pasa a primer plano.

'Basil, el ratón superdetective'

Dirección: John Musker, Ron Clements, Burny Mattinson, David Michener

No me cabe duda de que muchos no la incluirían ni entre las 200 mejores películas animadas, pero aquí toca dejar mi sello personal con mi clásico Disney favorito, una estupenda variante del universo de Sherlock Holmes con un villano de primerísima categoría -lástima que sea tan difícil encontrar merchandising de Ratigan-, un par de canciones inolvidables y una mezcla de aventura, humor y suspense de lo más efectiva.

'Coco'

Dirección: Lee Unkrich y Adrian Molina

Una delicia para los sentidos con la que Pixar regresaba a la primera línea tras una serie de películas que no terminaron de estar a la altura de lo que uno espera del estudio. Una celebración de la cultura mexicana que explora de maravilla todo lo relacionado con el día de la muerte para ofrecernos un espectáculo visual de primera pero además una emocionante historia tanto cuando se centra en la aventura como cuando intenta llegar a nuestro corazón.

'Chicken Run: Evasión en la granja'

Dirección: Nick Park y Peter Lord

La primera película de Aardman sigue siendo a día de hoy la mejor que ha salido de un estudio que se basa en propuesta simpáticas y con encanto pero a las que suele fallarles ese último empuje para colarse entre las más grandes. Aquí la frescura de la propuesta, que combina muy bien el homenaje a 'La gran evasión' con un peculiar sentido del humor, unos diálogos impecables y un tramo final vibrante, impide que eso suceda.

'Cómo entrenar a tu dragón'

Dirección: Dean DeBlois y Chris Sanders

La mejor película de Dreamworks hasta la fecha y que nada tiene que envidiar a la magia Disney. Un relato con mucho encanto que se basa en la peculiar relación que se establece entre el protagonista y el dragón que se cruza inesperadamente en su camino. Una aventura espléndida con unas escenas de vuelo majestuosas. No tengo pega alguna que ponerle a una cinta que seguramente situaría entre mis 10 películas animadas de todos los tiempos. Por cierto, su secuela también raya a muy buen nivel, pero no le da para entrar en esta lista.

'Del revés (Inside Out)'

Dirección: Pete Docter y Ronnie Del Carmen

En mi opinión -no soy muy amigo de aclarar esto cada dos por tres, pero aquí he creído conveniente hacerlo-, la mejor película de Pixar. Una cinta que siempre acierte de lleno, tanto cuando opta por la comedia -hay multitud de momentos hilarantes- como cuando llega el inevitable giro dramático asociado a los cambios por los que va pasando Riley y cómo afecta eso a sus emociones. Todo ello aliñado con la creación de un mundo con ecos a la infancia de todos nosotros, lo cual lo convierte todo en mucho más efectivo.

'El gigante de hierro'

Dirección: Brad Bird

Mi película animada favorita, quizá no sea la mejor, pero es que no hay nada absolutamente en ella que no funcione. Si hasta tuvieron suerte con las escenas eliminadas, muy bien descartadas. Por desgracia, fue un fracaso comercial en su momento, pero poco tardó en conseguir un prestigio a la altura de esta cinta que derrocha talento, emoción y encanto. Bravo.

'El rey león'

Dirección: Roger Allers y Rob Minkoff

Una enorme película que ha dejado multitud de momentos grabados en la mente de los cinéfilos empezando ya por ese portentoso prólogo al ritmo de una inolvidable canción, como muchas otras a lo largo de su metraje. Impresionante visualmente, divertidísima cuando se lo propone y con las dosis justas de oscuridad -qué infravalorada está la canción de Scar- para que nos tomemos la amenaza más en serio de loa habitual. Sencillamente todo encaja.

'Ernest & Célestine'

Dirección: Benjamin Renner, Stéphane Aubier y Vincent Patar

Una película tierna y entrañable con un exquisito trabajo de animación que basa su encanto tanto en sus dos deliciosos y complementarios protagonistas como en un relato sencillo de corte familiar. Una de esas cintas dulces que no solamente no acaban empalagando, pues consiguen conectar con el espectador de una forma que parece fácil cuando es muy complicado hacerlo.

'Kubo y las dos cuerdas mágicas'

Dirección: Travis Knight

La obra cumbre de Laika hasta ahora, una cinta que aprovecha al máximo su ajustado presupuesto -60 millones de dólares- para ofrecer un espectáculo visual único que saca todo el partido a la animación por stop-motion. Además, propone una mitología que te mantiene enganchado en todo momento, apostando además por una exquisita sencillez que permite seguir todo lo que sucede con suma facilidad.

'La bella y la bestia'

Dirección: Gary Trousdale y Kirk Wise

Pura magia, una historia de amor imposible desarrollada de una forma especial en la que las canciones están perfectamente integradas y además brillan de forma individual. Valga por ejemplo con la primera, una presentación inmejorable para uno de los mejores arranques de la historia del cine. Hasta la Academia de Hollywood se rindió a sus pies convirtiéndolo en el primer título animado aspirante al Oscar de mejor película.

'La princesa Mononoke'

Dirección: Hayao Miyazaki

Mi primera toma de contacto con el cine de Ghibli se produjo con esta excelente película de Hayao Miyazaki como parte de un ciclo infantil en el pueblo en el que me crié. Poco tardé en comprobar que los adultos eran realmente el público objetivo de una obra que no se corta a la hora de utilizar el gore, pero lo hace con motivo, utilizándolo únicamente para ilustrar su bellísima historia, respaldada por un trabajo de animación intachable.

'La tumba de las luciérnagas'

Dirección: Isao Takahata

Una obra bella y dolorosa que nos sitúa en Japón durante el final de la II Guerra Mundial. Dos hermanos tienen que hacer lo indecible para salir adelante al no poder contar con la ayuda de nadie más y pronto empatizamos tanto con la determinación de él como con el encanto de ella, pero son tiempos duros y eso es algo que la película para nada pasa por alto. Avisados estáis.

'Los increíbles'

Dirección: Brad Bird

Una de las cimas del cine de superhéroes que además llegó en el momento adecuado para no verse afectada por el abuso de Hollywood de este tipo de historias, algo que sí dañó ligeramente a su pese a todo estupenda secuela. Una estupenda exploración de este tipo de personajes a través de una peculiar familia que cuenta además con un gran villano y muchísima diversión.

'Los mundos de Coraline'

Dirección: Henry Selick

Muchos años tardó en demostrar Selick que podía hacer una obra esencial del cine animado sin la "protección" de Tim Burton, pero cuando lo hizo dio de lleno en la diana con una película que aborda la oscuridad de forma seductora y nos sumerge en un universo tenebroso sin incidir demasiado en ello salvo cuando la escena lo requiere. Entonces también brilla, pero en líneas generales todo funciona de maravilla, incluida la combinación del stop-motion con el 3D, siendo una de las pocas películas que realmente aprovechaba bien esta última tecnología durante los años en los que demasiadas películas quisieron aprovecharse del plus en las entradas que suponía usarla.

‘Monstruos, S.A.’

Dirección: Pete Docter, David Silverman y Lee Unkrich

El carisma y el encanto de Mike y Sulley ya te garantizan unos mínimos de calidad como se pudo comprobar en la precuela, pero aquí su arrolladora aportación tenía muchos más aliados, destacando Boo por encima de todos, tan adorable que todos quisimos llevárnosla para casa. Además, se crea un universo espléndido y ojo al extraordinario tramo final con la montaña rusa de puertas, una excelente evolución de la escena del aeropuerto de 'Toy Story 2'.

'Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo'

Dirección: Javier Fesser

Un sueño hecho realidad para mí, amante de los personajes de Ibáñez durante mi infancia y que aún ansiaba ver la película que realmente captase todo aquello que me conquistó en su momento. Aquí Fesser lo consiguió desde su inmejorable prólogo, y lo hizo además con una aventura propia que supo respetar su universo pero jugar con él de forma tronchante.

'Pesadilla antes de Navidad'

Dirección: Henry Selick

La enorme popularidad que consiguió en ciertos círculos acabó provocando el rechazo de algunos, pero seamos justos y reconozcamos que es una auténtica maravilla en todos los sentidos, desde sus alucinantes diseños hasta su preciso y delicioso guion, pasando por una galería de personajes inolvidables, por no mencionar sus estupendas canciones y su peculiar sentido del humor.

'Ponyo en el acantilado'

Dirección: Hayao Miyazaki

Una adorable relectura de la sirenita en la que quizá no se arriesga tanto como en otras obras de Ghibli, pero es que a cambio todo funciona tan bien y tiene tantísimo encanto que uno solamente puede rendirse ante lo que sucede en pantalla. Además, derrocha esa imaginación única de su responsable de una forma más accesible de lo habitual pero sin renunciar a su estilo único.

'Ratatouille'

Dirección: Brad Bird y Jan Pinkava

Es fácil quedarse con la muy comentada escena de Anton Ego, tanto por lo que representa como por su brillante ejecución, pero es que antes ya se nos había ofrecido una auténtica delicia a partir de una premisa que puede generar muchos rechazos -¿una rata haciéndome la comida?-. Eso se salva a través de un ritmo medido para conseguir el efecto causado en todo, una inclusión impecable de los momentos más cómicos dentro de la evolución de la historia y un control absoluto de su faceta más emocional.

'South Park: Más grande, más largo y sin cortes'

Dirección: Trey Parker

La serie aún no había alcanzado su madurez cuando se optó por hacer una película y es una pena que parece que nunca vaya a haber otra, pero Parker y Stone sacaron todo el partido al lado más irreverente de la serie en este sorprendente musical -aún recuerdo a una madre saliendo del cine con su hijo al de poco de empezar- con un gancho irresistible.

'Toy Story 1 & 2 y 3'

Dirección Toy Story: John Lasseter

Dirección Toy Story 2: John Lasseter, Ash Brannon y Lee Unkrich

Dirección Toy Story 3: Lee Unkrich

La mejor trilogía de cine animado que pronto dejará de serlo con una cuarta entrega que me genera tanta curiosidad como dudas sobre la posibilidad de que mantengan el nivel. La primera fue la carta de presentación de todo lo que nos enamoró de Pixar, la segunda recondujo lo que pudo ser una secuela desastrosa de forma brillante y la tercera fue la guinda y la que nos llegó más dentro con su tramo final.

'Up'

Dirección: Pete Docter y Bob Peterson

Una maravillosa aventura basada en dos personajes opuestos con gran química y un entrañable perro parlante que muchos desprecian porque, obviamente, no está al nivel de sus magistrales primeros minutos. De ser así, estaríamos hablando de la mejor película de la historia a secas, pero lo que viene después sigue estando a un nivel muy alto, no como en 'Wall-E', cuyo primer acto compite en igualdad con ese inicio de 'Up' pero luego baja el listón de forma considerable

'Wallace & Gromit. La maldición de las verduras'

Dirección: Nick Park y Steve Box

Tras una serie de simpáticos cortometrajes, mantiene de ellos un relato algo previsible, pero sus creadores manejaban ya tan bien a sus personajes que todo resulta extremadamente divertido. Una cinta especialmente recomendable para los más pequeños de la casa pero con una cantidad de alicientes inusual para el resto en este tipo de producciones, en especial todo lo relacionado con los homenajes al cine de terror.

'Your Name'

Dirección: Makoto Shinkai

El anime más taquillero de la historia, honor que hasta entonces pertenecía a 'El viaje de Chihiro' -no, no me he olvidado de incluirla en la lista, simplemente en mi opinión está por debajo de los títulos incluidos-, es un romance que comienza siguiendo una pauta más o menos común en este tipo de propuestas, pero luego da un giro brutal a su llamativo punto de partida, atrapando al espectador en el camino y ofreciéndole un espectáculo emocionante con el que muchos conectaron con una gran facilidad.

'Zootrópolis'

Dirección: Byron Howard, Rich Moore y Jared Bush

Una inesperada combinación de humor de alto nivel -muchos recuerdan solamente la parte de los perezosos, pero hay bastante más que eso- con una trama detectivesca muy bien hilada y desarrollada con un tacto nunca visto en una cinta animada. A eso le añades dos personajes tan bien trazados como Judy y Nick y lo que te queda es la mejor película de Disney desde los años 90.

Ahora os toca a vosotros, ¿estáis de acuerdo con esta selección de las 29 mejores películas de animación de la historia? ¿Cuáles son vuestras favoritas?

