Todas las películas de Pixar ordenadas de peor a mejor

La llegada a los cines españoles de 'Coco' nos devuelve la mejor cara de Pixar, una compañía que nos ha regalado multitud de grandes películas desde el estreno de 'Toy Story' en 1995. Como es natural, cada uno tiene sus títulos preferidos y también aquellos que no le gustan tanto. Algo me dice que hay muchas más coincidencias en estos últimos que en los primeros y en Espinof hemos decidido atrevernos a ordenar las 19 películas de Pixar de peor a mejor. Os invitamos a descubrir el puesto que ocupa cada una de ellas.

‘Cars 2’

El punto más bajo en la filmografía de Pixar es una película que al menos no es una copia de su predecesora, pero eso no es necesariamente bueno en este caso. Una alocada trama de espías que nunca engancha y confía un protagonismo excesivo al insoportable Mate para sacar adelante un relato que más que nunca parece pensado para seguir vendiendo merchandising -los beneficios de esta franquicia por ese lado son mayores que los conseguidos por el paso por cines de las películas-.

‘Cars 3’

Un digno intento de recuperar el espíritu de la primera entrega dando un giro a la carrera de Rayo McQueen. No ofrece nada especialmente estimulante en lo que nos cuenta y lo desarrolla con sentido común pero tirando demasiado del piloto automático. Hay alguna escena divertida y en esta ocasión se preocupan de dar un poco de corazón a la historia, pero ese giro radical que prometían los primeros avances resultaba mucho más prometedor que lo que acabamos viendo en el cine.

‘Cars’

Una especie de remake encubierto de ‘Doc Hollywood’, la cinta protagonizada por Michael J. Fox en 1991. El relato viene a ser el mismo, lo único que aquí el protagonista es un coche de carreras y allí un cirujano. Fue la primera película de ‘Cars’ en la que simplemente no estaba esa magia que había caracterizado al estudio. Sí que se notaba cierto mimo en las aspiraciones del protagonista y su relación con el personaje al que daba voz Paul Newman, pero acababa siendo simplemente una más en lugar de ser una del nivel de Pixar.

‘El viaje de Arlo’ (‘The Good Dinosaur’)

Una simpática aunque irregular aventura repleta de situaciones más o menos curiosas pero que no funcionaba como un todo. La animación era extraordinaria y hay momentos de una gran belleza, pero el guion no da la talla, algo especialmente evidente cuando los protagonistas se dedican a hablar. Cuando actúan, es entretenida en el peor de los casos, pero lo referente al viaje emocional del protagonista simplemente no está a la altura de lo que esperamos y deseamos de Pixar.

‘Brave’

El Clásico Disney de Pixar. No se me ocurre forma mejor de definir la historia de Mérida. Es cierto que se desmontan ciertos tópicos asociados a la imagen de las princesas del cine animado, pero se explora de forma un tanto desigual su estimulante punto de eje: la necesidad de que madre e hija se reconcilien, con la primera representando la tradición (el cine Disney de antaño) y la segunda la novedad (las películas de Pixar). El problema es que sí que se asemeja más a Disney, pero no a sus mejores películas y por esa no alcanza un lugar mejor en este ranking.

Buscando a Dory (‘Finding Dory’)

Una película que demuestra que Pixar tiene una gran facilidad para darnos buenos entretenimientos con un puñado de escenas para el recuerdo y algún gag antológico. Sin embargo, también es una muestra de cierta pereza por parte del estudio apostando sobre seguro y no sabe cómo exprimir todos los ingredientes con los que tiene a su disposición -la utilización de Nemo y Marlin es bastante mejorable-.

‘Monstruos University’ (‘Monsters University’)

Le sucede algo similar a ‘Buscando a Dory’, con la diferencia de que aquí simplemente no llega a aportar nada especialmente relevante al universo de Mike y Sulley. Sí, resulta entrañable y en ningún momento te aburres gracias a su forma de abordar el encanto de los perdedores, pero te quedas un poco igual después de verla, a lo que también ayuda el exceso de personajes. En lugar de dejarte fascinado simplemente han sabido cómo hacerlo suficientemente bien para no poder ponerle grandes pegas.

‘Buscando a Nemo’ (‘Finding Nemo’)

Es la primera película que me viene a la mente cuando se habla de una obra de Pixar que no te convence tanto como a otros. Es verdad que Dory es un personaje tronchante, que el viaje bajo el mar para localizar a Nemo es la mar de llevadero y que en el mismo surgen multitud de personajes con encanto -muy fan de las tortugas-, pero hay algo que no termina de encajar del todo y que aún me cuesta identificar, pero que sí es suficiente para que cada vez que la vea o piense en ella me guste un poquito menos. De hecho, disfruté más con el musical basado en la película que puede verse en algunos parques de atracciones de Disney que con la cinta en sí misma.

'Bichos, una aventura en miniatura' (‘A Bug’s Life’)

La gran olvidada de Pixar. El público poco menos que esperaba la nueva ‘Toy Story’ y lo que encontraron les gustó, pero no tanto y con el paso del tiempo ha ido quedando relegada. Nunca se la menciona entre las mejores y es una pena que yo tampoco pueda hacerlo, porque el viaje de Flick para conseguir los aliados necesarios para poner freno a la tiranía de los saltamontes es muy entretenido y está todo tan cuidado que poco importa lo previsible que pueda ser. Y es que basa su encanto en esa sencillez como punto de referencia para la construcción de unos personajes maravillosos, incluyendo el temible Hopper al que prestaba su voz el hoy marginado Kevin Spacey.

‘Wall-E’

No me sorprendería verla encabezando la lista de muchos y aquí sin embargo apenas llega a la parte intermedia de la lista. ¿El motivo? Sí, sus primeros 30 minutos son una auténtica maravilla en la que ni siquiera hacen falta los diálogos para construir la fascinante relación entre Wall-E y Eva. El problema es que luego la película continúa y a mí el correcalles a bordo de la nave espacial y todo lo relacionado con los humanos obesos no me llega a molestar, pero sí que supone bajar el nivel de forma notable.

‘Monstruos, S.A.’ (‘Monsters, Inc’)

Y llegamos a lo más difícil, ya que con ‘Monstruos, S.A.’ comenzamos el repaso a las películas de Pixar que me gustan tanto que me cuesta mucho situar una por encima de otro. Vayamos por partes: Mike y Sulley son dos personajes memorables y la química entre ellos es indiscutible, pero es que además Boo es tan adorable que usar esa palabra se queda corto para describirla, el resto de personajes son estupendos -ojo al cameo del Bigfoot- y ese final entre la multitud de puertas combina espectacularidad y emoción de una forma pocas veces vista. Y la despedida es la guinda perfecta.

‘Ratatouille’

El concepto parecía condenado a fracasar: ¿a quién no le va a dar asco la idea de que haya una rata en la cocina y que encima sea la encargada de hacer lo que te vas a comer? Me consta que hay gente que no puede superar ese detalle, pero es que la forma de llevar la historia de Remy es una delicia, tanto en lo referente a su relación con Linguini como en la que tiene con su propia familia. Es fácil quedarse con el estupendo monólogo de Anton Ego, sin duda una de las cumbres de ‘Ratatouille’, pero toda la aventura es una maravilla que te va conquistando el corazón hasta llegar a un punto en el que simplemente te crees un final que sobre el papel es un puro disparate.

‘Toy Story 2’

La secuela que Disney estuvo a punto de hacer de mala manera pero que un acuerdo de última hora salvó. Todo lo que estaba inicialmente previsto se descartó en beneficio de una aventura que es cierto que viene a seguir el mismo esquema de la primera lo único que con Buzz teniendo que rescatar a Woody. Eso es algo que se aprovecha para indagar más en su pasado -aunque no falta una tronchante revelación sobre Buzz- y para ofrecer un fantástico precedente de la escena de las puertas de ‘Monstruos, S.A.’ con toda la parte de las cintas transportadoras del aeropuerto.

‘Coco’

Es difícil valorar de forma justa hasta qué punto encaja una película que has visto hace tan poco -y una única vez- entre lo mejor de una compañía con tantas joyas como Pixar, pero es que ‘Coco’ es fantástica. Comienza como una aventura más o menos tradicional haciendo especial hincapié en las tradiciones de la fascinante festividad del Día de los Muertos para luego ir virando hacia un tipo de relato más emocional que te va conquistando casi sin darte cuenta hasta que llega un punto en el que es casi imposible contener las lágrimas. A eso hay que añadirle mucha diversión, unas grandes canciones -las mejores del estudio desde la emblemática ‘Hay un amigo en mí’- y muy buenos personajes. Imprescindible.

‘Toy Story’

La película que lo cambió todo. Es muy difícil dar en la diana a la primera y Pixar lo hizo tomando la premisa de que tus juguetes en realidad están vivos y tienen sentimientos, logrando conseguir que nos impliquemos con ellos con una naturalidad asombrosa. El gran tratamiento de la amistad, lo estupendamente bien llevada que está la rivalidad entre Woody y Buzz y la increíble aventura repleta de escenas antológicas para volver con Andy la convierten en un antes y un después dentro del cine animado y no solamente por ser la primera hecha completamente por ordenador.

‘Toy Story 3’

He dudado hasta el último momento sobre cuál de las tres entregas de la saga era mi favorita. La primera es especial por sí misma, la segunda fue casi un milagro cuando parecía condenada al fracaso y la tercera es un cierre tan maravilloso a la historia de Andy que llega un punto en el que me costaría entender que haya alguien que no se emocione e incluso se eche a llorar. Por el camino tienes todas las dudas e los juguetes sobre si Andy ha pasado de ellos, el excelente reflejo de eso en la historia de Lotso, la impresionante escena en el incinerador de basura y la aparición de la adorable Bonnie para dar nueva vida a nuestros juguetes cinematográficos favoritos.

‘Los Increíbles’ (‘The Incredibles’)

Fue mi película favorita de Pixar durante mucho tiempo, seguramente aún sea mi cinta de superhéroes favorita y me muero de ganas por ver su secuela. Ya todo lo relacionado con la vida después de dejar de ser un superhéroe me conquistó, pero es que además Brad Bird sabe utilizar de maravilla la amenaza que representa Síndrome para recuperar el concepto de que la familia unida jamás será vencida. Emoción y diversión -genial el detalle de la pega de las capas- en una peripecia impecable.

Por cierto, no hace falta esperar a ver la secuela para saber más sobre el socavador.

‘Up’

Los primeros diez minutos son tan maravillosos que aquí les pasó a muchos lo que me sucedió a mí con ‘Wall-e’. Es cierto que luego es otro rollo, aunque no faltan algunos momentos basados en lo emocional que dan en la diana, pero es que la loca aventura de Carl y Russell ya está tan lograda que por sí sola ocuparía un lugar muy alto en esta lista. A eso añadimos lo adorable que es Dug y un estupendo guion que sabe cuándo ha de tocar cada tecla y te queda una auténtica maravilla, tanto que incluso consigue el milagro de que cada vez que la veo me guste un poquito más, toda una rareza.

'Del Revés' ('Inside Out')

En su momento no dudé en decir que era la mejor película de Pixar nada más verla y lo mantengo, y es que lo tiene prácticamente todo. Por un lado se explora esa etapa en la que la infancia empieza a quedar atrás y eso conlleva cambios importantes, pero es que lo hace desde el punto de vista de los sentimientos, empezando con un enfoque orientado puramente a la diversión para ir dándole un giro sin en ningún momento dar la sensación de estar forzando las cosas.

El tratamiento de los personajes es maravilloso manejando sus fortalezas, hay una enorme cantidad de escenas inolvidables -aunque una protagonizada por Bing Bong y Alegría se lleva la palma-, todo tiene un encanto maravilloso, desde el diseño de los personajes hasta la banda sonora de Michael Giacchino, y sencillamente no tengo la más mínima pega que ponerle. Solamente espero que ojalá Pixar logre superarla algún día, porque eso sería una noticia maravillosa.

Ahora os toca a vosotros, ¿cuál es vuestro ranking?