¿Es All Might más fuerte que Superman? El creador de 'Boku no Hero Academia' desvela quién tiene las de perder en este duelo superheroico

Con permiso de 'One-Punch Man', en los últimos años 'Boku no Hero Academia' se ha convertido en el manga estrella de superhéroes por derecho propio. Kohei Horikoshi nos ha dado su propia visión del género, con una guerra encarnizada entre héroes y villanos de por medio, y de paso nos ha dejado a algunos superhéroes icónicos que se pueden medir con los americanos sin despeinarse demasiado.

Ahora bien, Superman es otro cantar. Porque pegarse con el Hombre de Acero no es moco de pavo y muy pocos héroes pueden superarle en el campo de batalla.

Horikoshi se moja

Pero como nos encanta imaginarnos cómo irían este tipo de combates, en ComicBook le preguntaron al creador de 'Boku no Hero Academia' quién tendría las de ganar: si All Might o Superman. Y la verdad es que el mangaka tira muchísimo de humildad, y eso le honra.

"¡Superman! Tiene su visión láser, es uno de los mayores Quirks de Superman. La diferencia entre ellos, en una batalla con todas sus habilidades... La visión de calor ganaría", admitió Horikoshi. Ahora, si All Might también tuviera ese Quirk..."

Así que Horikoshi ve clara la batalla y da como vencedor inmediato a Superman, y con todo el sentido del mundo. La visión de rayos láser de Superman es uno de sus poderes más devastadores, y le permite liberar grandes cantidades de energía solar a través de sus ojos. Este poder está al nivel del calor que emiten las estrellas, y muy pocas cosas (o personajes) son capaces de resistirlo.

Y a pesar de la enorme fuerza y velocidad de All Might, que le convierten en una fuerza de la naturaleza casi imposible de detener... Habrá que ver qué pasa si se da de bruces con una estrella al rojo vivo. Ahora bien, quizás el enemigo idóneo para Superman no sería All Might sino Erased Head, cuyo don le permite anular los poderes de otros con solo mirarles.

