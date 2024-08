¿Qué significa ser un héroe para el creador de 'Boku no Hero Academia? Goku de 'Dragon Ball' es el ejemplo perfecto, pero también lo es su editor

'Boku no Hero Academia' pone punto y final al manga en apenas unos días, y Kohei Horikoshi ya está listo para despedirse del todo con estos capítulos que están sirviendo de broche a la historia. Diez años de manga han dado para mucho, y obviamente su visión como creador ha cambiado mucho desde que empezó a dibujar la historia de Deku.

No todo es luchar en primera fila

A lo largo de estos diez años, Horikoshi ha reflexionado largo y tendido sobre qué significa ser un héroe, y lo ha ejemplificado de miedo con Midoriya, All Might y muchísimos de los profesores y alumnos de la U.A.

Según ha revelado en una entrevista con Viz Media, realmente no es fácil responder a la pregunta de qué significa ser un héroe, y además su percepción ha ido cambiando en los últimos años. Porque por ejemplo, cuando era más joven admiraba a aquellos que estaban en un nivel "superior" como si fueran héroes, como por ejemplo al creador de 'One Piece', Eiichiro Oda, pero ahora se ha pasado más a los héroes de "pie de calle".

"Si pudiera articular [la respuesta], posiblemente no estaría dibujando manga (...). Inicialmente, los héroes eran esos que estaban a un nivel diferente de mi, como el maestro Oda. O personajes ficticios como Goku de 'Dragon Ball'", reveló Horikoshi. "Pero según entré en la treintena, empecé a apreciar más a la gente cercana que ofrece su apoyo, lo que enlaza con la historia actual en 'Boku no Hero Academia".

"Mi apreciación ha ido creciendo más hacia la gente que te echa una mano, o que ofrece su apoyo. Por ejemplo mi editor, Imamura, ha sido un grandísimo apoyo. También he ido viendo a estos ayudantes del día a día como héroes", continuó el mangaka. "Ahora pienso que cualquiera puede ser un héroe, incluyendo aquellos que me apoyan muy de cerca"

'Boku no Hero Academia' llegará a su final el próximo 5 de agosto con el capítulo 430 del manga que se publicará en los números 36-37 de la revista Weekly Shonen Jump. Aunque todavía no nos despedimos del todo de Deku, que hay al menos una película más en marcha y una octava temporada de anime por delante.

