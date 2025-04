"No respondieron bien". Laurence Fishburne se ofreció a volver como Morfeo en 'Matrix 4' y fue rechazado sin piedad

Uno de los grandes ausentes de 'Matrix Resurrections' fue Laurence Fishburne como Morfeo. No es que el personaje no apareciera, ya que pudimos ver una versión del mismo interpretada por Yahya Abdul-Mateen II, por lo que todavía quedaba la duda de qué había sucedido exactamente ahí. Ahora ha sido el propio actor quien ha roto su silencio afirmando que se ofreció a participar en la película y fue rechazado sin contemplaciones.

No quisieron contar con él

Ha sido durante su reciente visita al programa 'The View' cuando ha desvelado que él quiso ver pero la cosa no pasó de ahí por la falta de interés en que eso sucediera. En concreto, esto es lo que Fishburne dijo sobre lo sucedido en el caso de 'Matrix Resurrections':

Ofrecí mis servicios a la cuarta 'Matrix', y no respondieron bien a eso. No es que no dijera: “Me gustaría ofrecer mis servicios”. Lo hice. Por la razón que sea, no se produjo.

Hasta ahora solamente sabíamos que a Fishburne no le había gustado demasiado la película, aunque sí que tuvo buenas palabras para el trabajo de Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss en ella. Entonces uno podría haber pensado que existía cierto resquemor, pero ahora se ha mostrado muy tranquilo sobre lo sucedido, e incluso ha dejado la puerta abierta a un posible regreso en la ya anunciada 'Matrix 5'.

Ante la pregunta de si estaría dispuesto a volver en la quinta entrega de la saga de ciencia ficción que prepara Drew Goddard, Fishburne comenta que "depende de las circunstancias, de quién esté involucrado y de lo bien que se haya escrito el guion". Y no se olvida de un detalle clave: "también depende de que me lo ofrezcan". Y es que no hay garantía alguna de que Morfeo vaya a aparecer en la película.

Recordemos que Fishburne no fue el único ausente en 'Matrix Resurrections' que llamó la atención, pero que Hugo Weaving no regresara como el Agente Smith estuvo causado por problemas de agenda, mientras que en su caso fue porque simplemente no quisieron contar con él.

