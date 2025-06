"No soy médico, pero hago de uno en televisión" es una de las frases más famosas de la publicidad en televisión. Acaba de morir el actor que la acuñó

El mundo de la publicidad ha dejado siempre grandes eslóganes y frases que han permeado en la cultura popular. Incluso los que son característicos de la televisión estadounidense han permeado gracias a series y películas que han imitado los reclamos publicitarios.

Una de esas grandes frases es «No soy médico, pero hago de uno en televisión» («I'm not a Doctor, but I play one on TV») usado por múltiples actores en campañas publicitarias de medicamentos. Algo tan común que está al nivel (o incluso por encima) del celebérrimo «9 de cada 10 dentistas recomiendan tomar chicles sin azúcar.»

Y acaba de morir el primero que dijo esta frase en televisión. El actor Chris Robinson, quien fuera estrella de una de las grandes telenovelas estadounidenses ('General Hospital'), murió el pasado lunes 9 de junio de un ataque al corazón a los 86 años. Su papel como el Doctor Rick Webber en el drama médico en parte de los 70 y 80 le granjeó una gran fama en Estados Unidos.

Una fama que fue aprovechada por la marca de medicamentos Vicks para publicitar un jarabe para la tos. Ese «No soy un médico, pero hago de uno en televisión» con el que arrancaba el consejo médico generó no pocas reacciones humorísticas, convirtiéndose en chiste habitual de cómicos, presentadores de late shows y público en general. Efectivamente, todo un meme en la era pre Internet.

Actores para vender medicamentos

Un anuncio que fue la solución a cierto problema que se encuentran las farmacéuticas a la hora de anunciar sus medicamentos. Si bien no está prohibido el que un médico haga un anuncio, esto supone todo un dilema ético para el colegiado (interesa el vender, no el ser sinceros). Más aún si lo que se anuncia es un medicamento que necesita receta médica (Estados Unidos es de los pocos países donde se pueden publicitar en televisión).

De esta manera, sabiendo que nada genera mayor confianza que un médico diciendo que te tomes un jarabe, la solución es obvia: contratar actores y, para evitar temas legales, aclarar de algún modo que no son médicos. Esto hizo que cuando apareció Robinson tuviera que decir la famosa frase. Al decir "No soy médico", la reacción de los espectadores fue básicamente un irónico "No me digas".

Por cierto, a Robinson no le duró demasiado tiempo el bolo. Un escándalo de evasión de impuestos hizo que Vicks se desligase de él. En su lugar pusieron a otro médico televisivo de telenovela: Peter Bergman ('All My Children'), quien continuo perpetuando un meme que ha sido replicado y parodiado durante décadas.

