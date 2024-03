La palabra maldita sobre la menstruación que Courteney Cox dijo en los años 80 y lo cambió todo

Puede que hoy por hoy sea una de las actrices más reconocidas (y reconocibles) del mundo, pero en 1985, Courteney Cox, con 21 años recién cumplidos, aún no era nadie en el mundo audiovisual. De hecho, por aquel entonces, apenas había salido en uno de los 13.858 episodios de la telenovela 'As the world turns' (literalmente, un grano de arena en el desierto) y en dos capítulos de la desconocida 'Code Name: Foxfire'. Poco imaginaba que, al terminar el año, su cara iba a ser famosa en todo Estados Unidos.

Hay que acoxtumbrarse

Y no lo digo por el videoclip de Bruce Springsteen en el que apareció bailando junto a él ('Dancing in the dark', dirigido por el mismísimo Brian De Palma), sino por un simple anuncio de treinta segundos. Un anuncio de Tampax, que, a día de hoy, nos parecería bastante tímido pero que a mediados de los 80 supuso una auténtica revolución. Y es que todos sabemos que la televisión estadounidense, al no tener un circuito underground como el cine, siempre fue un remanso de puritanismo. Y con la menstruación no iban a ser menos.

Hasta ese momento, la regla se llamaba en los anuncios "ese momento del mes", "el regalo de la madre naturaleza" o incluso "marea carmesí" (que, en retrospectiva, es notablemente más gráfico). Pero, a mediados de los 80, tanto misterio resultaba, la verdad, ridículo. Al fin y al cabo, los primeros anuncios de compresas que se han encontrado son de la década de 1870. No es que allí trataran a la regla con respeto, claro, incluso intentaban que la compradora lo adquiriera por puro terror al ridículo ("Tu miedo a perder la delicadeza", decía un anuncio de prensa de la marca Kotex).

A la televisión le costó más: hasta 1972 no hubo un anuncio de compresas en Estados Unidos porque... ¡Estaban prohibidos por la Asociación Nacional de Emisoras! La que tuvo el honor fue Scott Confidets, pero sin poder decir gran cosa: las marcas no podían hacer una sola referencia a su absorbencia, limpieza, anatomía, comodidad, inserción, aplicación, duración o eficacia. Mirado así, quizá se entienda mejor por qué estos treinta segundos de Tampax protagonizados por Courteney Cox supusieron un antes y un después.

La regla de oro

En 1985, una Courteney Cox vestida con lycra se coló en las televisiones de todo Estados Unidos. Y el anuncio, visto en contexto, parece una parodia: en treinta segundos, a la actriz le da tiempo a decir cosas vergonzosas como "ese momento del mes" o "ese tiempo" antes de soltar la bomba: "Recuerda: hay una sensación con Tampax que de verdad puede cambiar la manera en que te sientes durante tu periodo". Y esa sola palabra, "periodo" , lo cambió todo.

Ojalá poder decir lo del cambio con total severidad y alegría, pero lo cierto es que en 2010, en Estados Unidos, se seguían prohibiendo anuncios de compresas por decir palabras como "vagina" y obligando a utilizar líquidos azules o verdes en lugar de rojos. Fue ese año cuando la marca Kimberly Clark lanzó un anuncio que parecía reírse a la cara de las cadenas.

En él, una niña decía a su madre, mientras la coge de la mano, "Mamá, ¿puedo hablarte de mi periodo?". Ella contestaba, "Por supuesto, pero como esto es un anuncio de televisión tendré que usar metáforas confusas. Si quiero explicar dónde va un tampón, no puedo decir la palabra que rima con la grave condición médica llamada angina".

Originalmente, la madre decía la palabra "vagina", pero ninguna televisión se atrevió a emitir el anuncio. Este solo lo rechazaron dos canales. Ni tan mal. Hasta 2017 no se emitió el primer anuncio con algo parecido a un líquido rojo, y, al repasar los logros conseguidos, todos giraron la cabeza hacia Courteney Cox. Romper moldes en televisión es siempre una apuesta arriesgada (que se lo pregunten a Laura Dern, cuya carrera casi acabó descarrilando por interpretar a una lesbiana en 'Ellen'), pero a la actriz le salió bien.

De hecho, cuando llegó a 'Friends' en 1994 era, de calle, la más popular del reparto gracias a sus papeles en 'Enredos de familia', 'Ace Ventura' o la secuela de 'Cocoon'. Sin embargo, pese a todo lo que ha conseguido, aquel anuncio se quedó siempre viviendo en su memoria y, de hecho, en 2022 lo actualizó en su Instagram hablando de... bueno, la menopausia. "¿Aún usas compresas? ¡Deja que te diga una cosa! La menopausia puede cambiar la manera en la que te sientes sobre hacerte vieja". Genio y figura siempre.

