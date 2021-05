Por qué 'Friends' no tuvo temporada 11

El estreno de 'Friends: The Reunion' seguramente haya servido para que muchos seguidores de la mítica sitcom se pregunten por qué no llegó a hacerse una temporada 11 en su momento. A fin de cuentas, 'Friends' seguía arrasando en audiencias, superando con holgura los 20 millones de espectadores por episodio.

Para encontrar el origen de todo hay que remontarse al momento en el que los seis protagonistas tuvieron que renovar su contrato tras ocho temporadas. Se dio la casualidad de que 'Friends' volvió a crecer en audiencias esa temporada tras varios años a la baja -de los 30 espectadores de media de la segunda temporada se había bajado hasta los 20,2 de la séptima-, algo que sin duda influyó en que Warner accediera a pagar un millón de dólares por episodio a cada uno de ellos.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer empezaron a negociar sus salarios de forma conjunta a partir de la tercera temporada. Por aquel entonces cobraban 75.000 dólares por episodio, cifra que fue creciendo paulatinamente -el salto más grande se produjo entre la sexta y la séptima temporada al pasar de 125.000 dólares por capítulo a 750.000- hasta llegar a unas cantidades imposibles en el mundo de la televisión.

Decisión de los creadores

No faltaron las críticas en su momento por exigir esos salarios, pero los ingresos publicitarios cubrían con creces la inversión, por lo que el verdadero problema no estaba ahí, aunque Marta Kauffman y David Crane, creadores de la serie, reconocieron tiempo después que estuvieron durante año con la incertidumbre de que la siguiente temporada sería la última. Esto lo que comentaba al respecto Crane en una entrevista concedida a EW en 2014:

Por las negociaciones contractuales de los actores, parecía como si "Oh, la temporada 7 es la última". O la 8, o la 9, así que cada temporada teníamos un ojo puesto en el futuro: "Vale, si esta es la última temporada, ¿qué vamos a hacer?" Y luego asombrosamente algo resurgía de las cenizas en el último minuto: "Oh dios mío, va a haber otra temporada".

Ese fue el caldo de cultivo para que una vez empezasen a trabajar en la décima temporada, lo hicieran con la certeza de que sería la última. Kauffman recordaba que se plantaron diciendo "esto es todo. Esta es la última temporada", con Crane añadiendo "no podemos seguir parando, empezando y repensando todo".

El factor Aniston

Eso sí, justo es destacar que la temporada 10 no estuvo tan lejos de no contar con Aniston, quien tuvo dudas sobre la conveniencia de participar en ella, tal y como reconocería en el especial 'A Farewell to Friends' emitido en 2004:

Tenía unos problemas con los que estaba lidiando. Quería que acabase con la gente todavía queriéndonos y que estuviésemos en todo lo alto. Y además estaba ese sentimiento en mí: ¿Cuánto más de Rachel tengo dentro de mí? ¿Cuántas historias tienen que contar de tonos nosotros antes de resultar patético?

Por aquel entonces, la prensa especulaba con que la relación entre Aniston y Brad Pitt no pasaba por su mejor momento -acabaron divorciándose en 2005-, llegando a señalarlo como principal responsable de que la décima temporada fuese algo más corta, quedándose finalmente en 18 episodios, algo que los representantes de la actriz negaron con rotundidad: "Era en beneficio de todos que el rodaje acabase en enero".

Había llegado el momento

Vamos, que 'Friends' estuvo al filo durante varias temporadas y una vez se llegó a la décima quedó claro bien pronto que sería la última para poder darle un cierre en condiciones. Y es que la propia Kauffman concretó muy bien qué era el momento de que sus protagonistas iniciasen una nueva etapa en sus vidas:

Ya no era el momento en sus vidas en el que tus amigos son tu familia. Estaban empezando a tener sus propias familias.

Eso no impidió que NBC quisiera seguir aprovechando el filón de la serie con 'Joey', un spin-off protagonizado por el personaje interpretado por LeBlanc que apenas aguantó dos temporadas en antena y en la que ninguno de los otros protagonistas hizo acto de presencia, aunque Schwimmer sí que dirigió un par de episodios de su primera temporada.