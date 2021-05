'Friends': dónde hemos podido ver a sus protagonistas en los 17 años desde el fin de la comedia

La semana que viene llegará a las pantallas de HBO Max 'Friends: The Reunion', el esperado reencuentro entre los protagonistas de la sitcom en un programa especial del que ya hemos podido catar su tráiler. Uno en el que hemos comprobado cómo han cambiado sus rostros en los diecisiete años desde que terminó la serie.

Un shock relativo, ya que que no podemos negar que les hemos visto envejecer casi en directo. Otra cosa es que, como la serie no ha dejado de emitirse en estas casi tres décadas, el choque haya sido enorme al verles pasar de verles diariamente con veintimuchos y treinta y pocos a los cincuenta y algo que tienen hoy en día los miembros de la pandilla.

Labrarse una carrera y mantenerse arriba después de haber alcanzado el estrellato televisivo es algo muy difícil y cada uno de los protagonistas de 'Friends' emprendieron nuevos rumbos en sus carreras en solitario en cine y televisión que, con aciertos y errores, les ha tenido frente (y detrás) a las cámaras todos estos años. Vamos a repasar, de hecho, qué han estado haciendo durante todo este tiempo y dónde les podemos encontrar.

Jennifer Aniston

Nuestra Rachel es quizás la que más réditos ha sacado a ser una auténtica estrella. Sin embargo, no podemos decir que sus películas sean imprescindibles. Populares sí, pero poco más: 'Dicen por ahí', 'Exposados', 'Somos los Miller'... no ha dejado de trabajar en todos estos años.

En los últimos años la hemos podido ver en 'Criminales en el mar', la película con Adam Sandler que podemos disfrutar en Netflix. Pero su gran regreso en el mundo de las series lo hizo a través de 'The Morning Show' el bienvenido drama sobre el mundo de la televisión de Apple TV+.

Matt LeBlanc

El caso de LeBlanc es uno de conocer el fracaso interpretando al personaje qué tantas alegrías le ha dado. 'Joey' presentaba las aventuras del aspirante a actor de 'Friends' al otro lado del país. Un buscarse la vida en Hollywood que no funcionó y la serie fue cancelada tras su segunda temporada. El motivo lo tuvo claro Kevin S. Bright: aplanaron al personaje.

Tras una pausa en su carrera, su siguiente gran trabajo fue de coprotagonista de 'Episodes', una notable serie sobre unos guionistas que trabajan en el remake de una serie británica. En ella, Matt hacía de una versión ficticia de sí mismo como el actor protagonista de dicho remake. En los últimos años le hemos visto de copresentador de 'Top Gear' y hasta su cancelación en 2020, como protagonista de 'Man with a plan'.

Lisa Kudrow

Para mí la carrera de Lisa Kudrow es una de mis favoritas. O, al menos, ha acertado muchísimo en cómo se ha ido desenvolviendo en escena. Ya solo con deciros que es cocreadora y protagonista de dos seriazas como son la improvisada 'Web Therapy' y el falso reality 'The Comeback' me bastaría. Además, en esa primera serie fue la primera vez que veríamos "mini reuniones" de 'Friends'.

En los últimos años, además, la hemos visto de recurrente en producciones como 'Grace & Frankie' y 'Unbreakable Kimmy Schmidt'. En 2020 la pudimos ver en 'Space Force', 'A la mierda el 2020' y 'Feel Good', cuya segunda temporada estrena Netflix las próximas semanas.

David Schwimmer

A quien quizás más "perdido de vista" teníamos (y recalco esas comillas) es al DOCTOR Ross Geller. Más que nada porque se ha dedicado más al teatro. Ya sea como actor o como director. Una carrera bastante más discreta y menos mediática. Aunque no dejó del todo la televisión o el cine, los papeles en los que le hemos podido ver han sido bastante pequeños.

Todo cambió hace unos cinco años, cuando se produjo un regreso en papeles protagonistas y secundarios. En 2016 interpretó a Robert Kardashian en 'American Crime Story: El pueblo contra OJ Simpson'. Ese mismo año también coprotagoniza 'Feed The Beast', sobre dos amigos que abren un restaurante. Actualmente es la cabeza de cartel de la sitcom 'Intelligence', que en España se puede ver en Cosmo.

Courteney Cox

El caso de Cox es curioso porque paralelamente a 'Friends' la estuvimos disfrutando en la saga de 'Scream'. Sin embargo, la actriz no ha gozado de una gran carrera en el cine más allá de alguna que otra cinta independiente. Donde sí que ha estado presente durante casi todos estos años es en la televisión.

Su primer papel importante post-Friends fue en 'Dirt', donde durante dos temporadas interpretaba a una editora de un tabloide de famoseo. Pero fueron las seis temporadas de 'Cougar Town' las que la devolvieron al gran público como una divorciada con ganas de volver a disfrutar de la vida y de la amistad.

Matthew Perry

Por último, Matthew Perry se ha prodigado algo menos. Pero su presencia intermitente siempre ha sido memorable a pesar de haber ido, en los años justo posteriores a 'Friends' de fracaso en fracaso. El actor protagoniza en 2006 'Studio 60', una más que solvente dramedia creada por Aaron Sorkin y que duró tan solo dos temporadas.

Eso pareció marcar un poco la carrera de nuestro Chandler: sus siguientes series ('Mr. Sunshine' y 'Go on') no pasarían de su temporada inicial. Su último gran papel sería en el reboot de 'La extraña pareja' que Perry protagonizó y desarrolló junto a Danny Jacobson y Joe Kenan.