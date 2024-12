'Kraven the Hunter' acaba de sufrir un enorme fracaso en taquilla. La película con Aaron Taylor-Johson se estrella con el peor estreno del universo Spider-Man de Sony

Todo eran malas señales para 'Kraven the Hunter', ya que la película protagonizada por Aaron Taylor-Johnson había sufrido varios retrasos y encima forma parte del mismo universo que dos batacazos como 'Morbius' y 'Madame Web'. Sin embargo, el desastre ha sido mayor de lo esperado, pues ha destrozado el récord del peor estreno de esta saga que Sony había intentado construir alrededor de los supervillanos de Spider-Man.

Batacazo

'Kraven the Hunter' ha arrancado su andadura en Estados Unidos con unos ingresos de apenas 11 millones de dólares, incluso por debajo de las ya discretas previsiones que apuntaban a una recaudación de entre 13 y 15 millones. Teniendo en cuenta que su presupuesto se disparó hasta los 110 millones, va a ser imposible que Sony rentabilice su inversión.

Hasta ahora, el récord negativo estaba en manos de 'Madame Web' con unos decepcionantes 15,3 millones de dólares durante su primer fin de semana. Su recaudación final acabó siendo de 100,5 millones, por lo que lo más probable es que 'Kraven the Hunter' ni siquiera llegue a esa cifra.

Además, todo apunta a que no va a mantenerse precisamente bien en semanas venideras, ya que 'Kraven the Hunter' obtuvo una C en Cinemascore, la más baja que haya recibido cualquier película de este universo hasta la fecha. Bueno, y probablemente para siempre, pues todo apunta a que Sony va a tirar la toalla antes de seguir perdiendo dinero con una saga en la que solamente las películas de Venom fueron rentables. Y cada una de ellas menos que la anterior.

Por suerte, los cines todavía gozan de buena salud por el éxito continuado de 'Vaiana 2' y 'Wicked', con ambos títulos superando holgadamente los 20 millones durante este fin de semana. Además, la primera acumula ya 337 millones en los cines norteamericanos, mientras que el musical encabezado por Cynthia Erivo y Ariana Grande cuya segunda entrega llegará el año que viene va ya por los 359 millones.

