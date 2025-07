La companion más icónica de 'Doctor Who' explica por qué sería imposible hacer hoy la misma serie que hace 20 años

Maniquís. Si me preguntan por el estreno del revival de 2005 de la longeva 'Doctor Who' esa es, probablemente, la primera palabra que me viene a la mente. Y es que con esta nueva etapa a los mandos de Russell T Davies es imposible no acordarse de la que vivimos hace 20 años. Sobre todo tras el regreso a la franquicia de todo un icono de la misma.

Con el futuro de la serie ahora mismo en el aire, a pesar de que Davies tiene trazado un plan de cuatro o cinco años, desde Doctor Who Magazine han hablado con Billie Piper, la emblemática Rose y futura encarnación del Señor del Tiempo.

Durante la entrevista, la actriz ha echado la vista atrás y ha incidido en cómo ha cambiado tanto el mundo en estas dos décadas que sería imposible hacer esos primeros episodios tal cual. Ya no sería cuestión solo, de hecho, de parecer algo más ingenuos e inocentes en una serie que, de por sí, ya tiene su toque de aventura familiar.

"Más positivos"

Para la actriz, la clave está en que reina en nuestra sociedad actual cierta pesadumbre que hace que si se hiciera hoy en día esa primera etapa, se les tildaría de falsos:

«Si hiciéramos el Doctor Who que hicimos hace 20 años, hubiera parecido ligeramente falso porque las cosas entonces eran tan diferentes, incluso hace 20 años, a lo que estamos experimentando, a lo que hemos visto, a lo que nos hemos expuestos desde entonces. Dios, éramos mucho más positivos entonces. La gente ha sido profundamente afectada por el material que ven en redes sociales. Y ha sido tan normalizado, todos están mucho más apesadumbrados. No digo que no tengamos capacidad para la alegría, porque creo que absolutamente sí, pero ignorar dónde estamos ahora... es una experiencia completamente diferente.»

Billie Piper regresó a 'Doctor Who' mostrándose como la nueva encarnación del protagonista en el final de la temporada 2 (15). Esto supone el regreso a la serie a la que ayudó a dar nueva vida en el revival de 2005 como companion de Nueve (Christopher Eccleston) y posteriormente de Diez (David Tennant).

