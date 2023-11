Peter Capaldi no tiene ningún interés en volver a 'Doctor Who' porque le gusta el concepto de decir "Me he ido"

Todos los fans de 'Doctor Who' saben que el tiempo puede ser un poco wibbly-wobbly-timey-wimey, y que la despedida de un Doctor al regenerarse no tiene, ni de lejos, por qué ser la última vez que le veamos. Es una tradición que empezó en 1972 con 'The three Doctors', que juntaba a William Hartnell, Patrick Troughton y Jon Pertwee. Desde entonces, cada poco tiempo hemos tenido una reunión... En la que no todos han querido participar.

The Doctor has left the building

En 2013, 'The day of the Doctor' acababa con la aparición de todos los Doctores (con la excepción de Christopher Eccleston, que luego retomaría al personaje en audiodramas), incluyendo al siguiente en la línea sucesoria, Peter Capaldi, del que solo se mostraban los ojos. Sin embargo, si esperabais ver a su encarnación del personaje por el 60 aniversario, es mejor que esperéis sentados, porque no tiene ningún interés por volver a 'Doctor Who', según ha afirmado a STV.

Me gusta la idea de "Me he ido". Todos los Doctores que conocí estuvieron ahí, y luego se fueron, lo que forma parte de todo. No existían en la tele. No eran actores: eran Doctores que estaban perdidos en el tiempo y el espacio, como yo.

Capaldi, un fan de la serie desde siempre, también ha aprovechado para decir unas palabras a Ncuti Gatwa, la decimoquinta cara del Doctor: "Agárrate fuerte. Se va demasiado rápido". Y ha añadido: "Lo que pasa con Doctor Who es que solo 14 personas hemos hecho este papel. Solo unos pocos de nosotros lo hemos hecho en la serie moderna y sabemos lo que es estar en medio de esa tormenta. Es una gran marca. No es solo hacer un papel y rodar escenas. Tienes muchas responsabilidades". Vamos, que no está por la labor de hacer un crossover... O quizá haya que esperar al 70 aniversario. ¿Podemos viajar con la TARDIS a echar un vistazo?

