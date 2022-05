Quién es Ncuti Gatwa, el nuevo Doctor Who que pasó de rozar la indigencia a la fama gracias a una serie de Netflix

BBC anunció este domingo que Ncuti Gatwa era el actor elegido para suceder a Jodie Whittaker al frente de 'Doctor Who'. Muchos le conoceréis por haber dado vida a Eric en las tres temporadas estrenadas hasta ahora de 'Sex Education', pero a continuación vamos a repasar con un poco más de profundidad quién es y cómo ha llegado a liderar la mítica serie inglesa de ciencia ficción.

La vida de Ncuti Gatwa

Gatwa nació en Ruanda en 1992, pero su familia decidió abandonar ese país apenas dos años después por el genocidio que tuvo lugar para intentar acabar con los Tutsi. Se mudaron a Escocia, donde él estudió, tardando bien poco en interesarse por el mundo de la interpretación, consiguiendo un título en esa materia en 2013 en el Conservatorio Real de Glasgow.

La carrera profesional de Gatwa no tardó en arrancar, centrándose durante varios años en el mundo del teatro. En paralelo consiguió un par de pequeñas apariciones televisivas en las series 'Bob Servant' y 'Stonemouth', pero no terminaba de llegarle esa gran oportunidad que le permitiese despuntar y llevar una vida holgada gracias a su trabajo.

De hecho, Gatwa desveló en su momento que estuvo varios meses sin tener una casa en la que vivir, ya que se cansó de acumular rechazos en diferentes audiciones, hasta el punto de no saber qué habría sido de él sin la ayuda de dos amigos.

Él mismo recordaba cómo se sintió cuando "estaba de pie en la calle con mis maletas y un pensamiento se cruzó por mi cabeza: soy un indigente". Por suerte, una amiga suya le acogió en su casa, mientras que otro le mandaba algo de dinero para que pudiera alimentarse, algo que dio pie a situaciones incómodas para él:

Me felicitaron por tener un aspecto tan pulcro. Cuando perdí peso debido a que sólo comía una vez al día, la gente decía lo delgado y saludable que me veía.

La situación llegó hasta el punto de tener que pedirle dinero a ese amigo suyo para poder hacer el viaje para llegar llegar a la audición para 'Sex Education'. Finalmente consiguió el papel de Eric, anunciándose de forma oficial en mayo de 2018. Eso cambió su vida, pero el impacto fue aún mayor cuando se estrenó la serie de Netflix.

La interpretación de Gatwa fue uno de los aspectos más valorados de la serie, recibiendo multitud de nominaciones y varios premios por su gran trabajo a la hora de dar vida a Eric. Desde entonces, ha fichado para participar en varios episodios de 'Masters of the Air', la nueva miniserie bélica que sigue los pasos de 'Hermanos de sangre' y 'The Pacific', también tiene un papel en la esperada película 'Barbie' y 'Doctor Who' promete ser su salto definitivo al estrellato.