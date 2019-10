Spielberg y Hanks vuelven a la carga con 'Masters of the Air', una continuación de 'Hermanos de sangre' para Apple TV+

A poco menos de un mes del lanzamiento global de Apple TV+, la gigante tecnológica ha anunciado la creación de su propia casa de producción interna y la primera serie que saldrá de allí. Y ojo, porque no es ni más ni menos que una nueva producción de Steven Spielberg y Tom Hanks: 'Masters of the air', definida como sucesora de 'Hermanos de sangre' ('Band of Brothers') y 'The Pacific'.

Basada en el libro homónimo de Donald L. Miller, 'Masters of the Air' sigue la historia de los bombarderos estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. No es la primera vez que hablamos de este proyecto, ya en 2012 HBO se interesó por llevar a la pantalla este libro también con Hanks y Spielberg a bordo.

El responsable de desarrollar la nueva miniserie bélica es John Orloff, quien ya escribió en su momento parte de la excelente 'Hermanos de sangre'. Así que parece ser que ante la alianza de Steven Spielberg y su productora Amblin con Apple TV+, esta adaptación ha cambiado la que hubiera sido su casa natural. Una jugada que podríamos encuadrar perfectamente dentro de la guerra del streaming.

'Masters of the Air' es la segunda serie de Steven Spielberg para Apple TV+, ya que en su faceta de productor está preparando la antología 'Amazing Stories'. Por otro lado, Spielberg, criticó no hace mucho a las plataformas de streaming y sus películas, tiene en marcha otra serie, 'After Dark', para la plataforma de vídeos cortos Quibi (la que está desarrollando 'El fugitivo').