El puñetazo sobre la mesa de Apple TV+ en las nominaciones a los Emmy. De la hegemonía de 'Separación' al histórico récord igualado por 'The Studio'

La temporada de premios ha arrancado fuerte para la gente de Apple, cuya plataforma de streaming no sólo continúa teniendo el catálogo con el mejor ratio de cantidad-calidad, sino que también acaba de batir su propio récord alcanzando la friolera de 81 nominaciones a los Emmy repartidas entre 14 producciones originales. Pero eso no es todo, porque la compañía de Cupertino ha hecho historia en la categoría de comedia —y merecidamente—.

El año de la manzana

Está claro que el gran estandarte de los de la manzana ha sido la nueva temporada de 'Separación', que se las ha apañado para encabezar la lista con 27 nominaciones, incluyendo la de Mejor Serie Dramática y nueve candidaturas en categorías interpretativas. No obstante, el gran puñetazo sobre la mesa lo ha dado la gloriosa 'The Studio' de Seth Rogen y Evan Goldberg, que se ha igualado el récord como la comedia más nominada en su primer año con 23 menciones, hasta ahora ostentado en solitario por 'The Bear'.

Además, Apple TV+ se ha convertido en la única plataforma o cadena en tener varios títulos nominados en las categorías de Mejor Serie de Comedia y Mejor Serie de Drama, con 'Severance' y 'Slow Horses' en la primera y 'The Studio' y 'Terapia sin filtro' en la segunda; logro al que habría que sumar el de las 31 candidaturas en interpretación, que superan a las obtenidas por sus competidoras. Sin duda, un año redondo sin necesidad de llegar al reparto de galardones.

Por supuesto, las buenas noticias han sido celebradas por Zack Van Amburg, director de Vídeo de Apple, que ha echado flores a su catálogo y sus talentos artísticos y creativos del siguiente modo:

"En Apple, celebramos esta mañana el talento, la creatividad y el esfuerzo de todos nuestros nominados al Emmy. 'Separación' y 'The Studio' han superado nuestras expectativas más optimistas al obtener la mayor cantidad de nominaciones para series de drama y comedia, junto con las fenomenales 'Terapia sin filtro' y 'Slow Horses'. Estas series han conectado profundamente con audiencias de todo el mundo y estamos increíblemente agradecidos a la Academia de la Televisión por reconocer la amplitud narrativa que impulsamos. Enviamos nuestras más sinceras felicitaciones a todos los nominados de hoy".

En lo que respecta al cómputo global por network o plataforma, Apple TV+ ha ocupado una meritoria tercera posición tras las hegemónicas HBO y Netflix, que suman 142 candidaturas y 120 candidaturas respectivamente, pero abriendo una brecha enorme con ABC —su inmediata perseguidora con 37 nominaciones— y sus competidoras directas en streaming Disney+ y Prime Video, con 28 y 12 menciones cada una.

El próximo 14 de septiembre sabremos quién se lleva el gato al agua en la 77 edición de los Premios Emmy.

