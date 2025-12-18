70 años después, el western más icónico de la historia tendrá un nuevo remake televisivo con el creador de 'Héroes'

Si uno habla de películas del oeste, seguramente la primera que se nos venga a la cabeza es 'Los siete magníficos'. La cinta de 1960, basada a su vez en 'Los siete samurais' de Akira Kurosawa, estrenada en 1954, ha servido de molde para infinidad de historias que replicaban la fórmula propuesta. Y no es de extrañar que, de vez en cuando, veamos algún remake de vez en cuando. El próximo será televisivo.

Uno que viene de la mano de Tim Kring, creador de 'Heroes'. Será MGM+ y Amazon Studios los responsables de producir la serie. Esto implica que el proyecto que estaba en manos de Nic Pizzolatto (True Detective) ha sido completamente o bien reformulado o bien tirado directamente y construido de cero.

Siete magníficos, Ocho episodios

Este reboot se ambienta en 1880. Después de que una pacífica aldea cuáquera es masacrada por mercenarios a las órdenes de un terrateniente avaricioso. Los aldeanos contratan a siete mercenarios que, si bien aceptan de buen grado, se hacen la pregunta de si hasta qué punto usar la violencia para defender a un pueblo que proclama la no violencia.

Esta nueva 'Los siete magníficos' constará de ocho episodios y en cada episodio veremos el punto de vista de uno de los miembros de la banda, ahondando en quienes son y en por qué deciden aceptar la misión. La serie viene como reemplazo de otro western de la plataforma, 'Billy el Niño', que justo ha cerrado en su temporada 3.

No es la primera vez que tenemos remake televisivo, ya a finales de siglo XX pudimos ver una versión en la cadena televisiva CBS desarrollada por Pen Densham y John Watson y con Robert Vaughn de estrella invitada. Esta versión tuvo dos temporadas y 22 episodios en total.

