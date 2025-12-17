Disney y la NASA se juntaron para hacer una atracción espacial. Es tan realista que la gente vomita

Cuando uno visita un parque Disney, lo hace generalmente a conciencia de que la adrenalina no sea una prioridad. Los parques de la compañía, con Disney World en Orlando por bandera, se han hecho populares por su ambientación, sus mascotas y sus detallistas atracciones, pero no particularmente por apelar a aquellos que quieran desafiarse con experiencias vertiginosas.

Desde 2003 hay una atracción que ha desafiado esta noción, aunque a riesgo de ganarse una reputación pobre. Localizada en Epcot, el parque de ambientación futurista y de ciencia ficción dentro de Disney World, Mission: Space propone transportar a los visitantes al espacio en una misión a Marte. Para ello se montan dentro de una cabina que emula un cohete, se abrochan los cinturones y se preparan para un viaje espacial que si bien nunca despega del suelo, supone una simulación convincente a través de un sistema de múltiples brazos centrifugadores que generan la ilusión de aceleración.

Tan convincente, de hecho, que algunos se marean tanto con ella que acaban vomitando. En un post en TikTok, un fan la llama directamente la "peor atracción de Disney World" y se pregunta cómo puede seguir abierta. No está solo en el sentimiento, tanto en los comentarios como en otros posts, visitantes expresan su descontento o incluso odio por la atracción. Hasta los que son menos tajantes con ella concuerdan en que montarse en ella viene precedido de una serie de advertencias que conviene tomar en serio.

El problema aquí es que Disney pudo haber hecho algo demasiado realista para su propio bien. En la web oficial de Disney World ni siquiera hablan de Mission: Space como atracción, sino como una "misión simulada al estilo de la NASA". La agencia espacial colaboró estrechamente con el proyecto en un intento de recrear correctamente los protocolos y las sensaciones, que incluyen el sometimiento a los pasajeros a intensas fuerzas de 2,5G. En solo las primeras semanas de la apertura de la atracción, el parque empezó a incluir bolsas para los que se mareaban.

En 2006, tres años después de la inauguración y tras numerosos reportes del público pasándolas canutas, el parque hizo una remodelación introduciendo una nueva Green Mission. Si bien la Orange Mission original se mantiene hoy con toda su intensidad, la nueva se introdujo como una vertiente más ligera pensada en aquellos que quisieran vivir la experiencia sin devolver los caros almuerzos del parque.

Imágenes: LMG Vids (Youtube), Disney World

