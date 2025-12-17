Siempre se nos olvida que existe, pero Quentin Tarantino y Steven Spielberg trabajaron juntos hace 29 años

Pocos directores de Hollywood compiten en popularidad durante las últimas décadas con Quentin Tarantino y Steven Spielberg. Con estilos muy diferentes entre sí, lo normal es que sus caminos jamás se hubiesen cruzado más allá de alguna fiesta o entrega de premios, pero lo cierto es que trabajaron juntos hace casi 30 años en un título que algunos seguramente ni siquiera saben que existe.

También es comprensible que el título en cuestión haya pasado desapercibido para muchos, ya que se trata de un videojuego y no de una película: 'Dirige tu película con Steven Spielberg'. Puesto a la venta en 1996, hizo ruido de forma moderada en el momento de su lanzamiento, pero lo cierto es que no recibió una acogida especialmente entusiasta por parte de la prensa especializada.

Con Tarantino de actor

La premisa del videojuego era sencilla: el mismísimo Spielberg guiaba al jugador a través del proceso necesario para la realización de una película, pasando desde la etapa de la escritura del guion hasta el montaje, sin olvidarnos del rodaje. Una de las particularidades de 'Dirige tu película con Steven Spielberg' es que el Rey Midas de Hollywood rodó varios clips que se utilizan a lo largo del videojuego para ilustrar el progreso, y Tarantino ejercía como actor en alguno de ellos.

Sí, ya podéis ir olvidándonos de ver nada parecido a algo escrito por Tarantino y dirigido por Spielberg, ya que el primero se centró en aquí en mostrar esa faceta suya no tan explorada pero que ya en su momento le permitió ser uno de los protagonistas de la mítica 'Abierto hasta el amanecer'. De hecho, tanto el videojuego como la película de Robert Rodriguez se estrenaron en 1996.

Por cierto, Tarantino no es el único rostro conocido que se puso aquí a las órdenes de Spielberg, pues Jennifer Aniston también tiene un papel destacado en 'Dirige tu película con Steven Spielberg'. Ella misma destacaba lo mucho que le gustaba la idea de servir de ayuda a jóvenes aspirantes a director en este vídeo de la época, mientras que el autor de 'Pulp Fiction' comentaba lo siguiente:

No conozco a nadie que haya tenido una oportunidad así antes. Mientras actúas estás haciendo dos películas completamente diferentes al mismo tiempo. Hacemos la escena de forma real y seria para tener un efecto dramático. Luego la vuelves a hacer a lo loco y con una clara vocación cómica.

Todo ello para ajustarse a lo que el jugador luego necesitase e intentar ofrecer algo nunca visto hasta entonces. Una idea loable que hizo algo de ruido en el momento de su lanzamiento -no en España, donde llegó en 1.997 al precio de salida de 9.900 pesetas-, pero lo cierto es que acabó cayendo rápidamente en un olvido relativo, algo impensable si hubiese sido una película de Spielberg con Tarantino delante de las cámaras.

Obviamente, 'Dirige tu película con Steven Spielberg' es muy hijo de su tiempo, por lo que no esperéis encontrar ahora nada revolucionario. Lo que sí encontraréis es un título muy curioso que sigue destacando por haber unido los caminos de Tarantino y Spielberg.

Y si lo que queréis es ver todas las escenas grabadas para la ocasión, aquí tenéis un video recopilatorio de más de tres horas de duración.

En Espinof | Steven Spielberg admite que no está especialmente orgulloso de 'Parque Jurásico': "Ni siquiera está entre mis cinco mejores películas"

En Espinof | Quentin Tarantino, sobre la mejor película de ciencia ficción del siglo XXI: "La gente no paraba de hablar de lo genial que era"

