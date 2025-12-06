Es la mejor película de ciencia ficción del siglo XXI según Quentin Tarantino: "Un director genial que tenía todo el dinero del mundo"

Quentin Tarantino ha vuelto a acaparar muchos titulares estos días porque ha seleccionado sus 20 largometrajes favoritos del siglo XXI. En lo más algo encontramos a 'Black Hawk Derribado', la influyente película bélica de Ridley Scott, pero ahora toca hacer una pequeña parada en la cinta de ciencia ficción que encumbró por encima del resto: 'Mad Max: Furia en la carretera'.

Se resistió a verla

Lo cierto es que Tarantino siempre ha sido bastante seguidor del cine de George Miller, pero en el caso de 'Mad Max: Furia en la carretera' incluso se negó a verla. El motivo era bastante sencillo: se cambió de protagonista, pasando de Mel Gibson a Tom Hardy. Así lo explica él mismo en The Bret Easton Ellis Podcast:

En realidad no iba a verla por la sencilla razón de que, en un mundo donde Mel Gibson existe y no interpreta a Max, ¡quiero ver a Mad Mel! Pasaron semanas y semanas, y la gente no paraba de hablar de lo genial que era, y Fred, mi montador, me decía: "En serio, tienes que hacerlo". Entonces la vi. Lo bueno es tan genial, y estás viendo a un director genial que tenía todo el dinero y el tiempo del mundo para hacerla exactamente como quería.

Tampoco debería pillarnos por sorpresa la inclusión de 'Mad Max: Furia en la carretera', ya que en su momento ya la mencionó como la mejor película de 2015, destacando lo siguiente sobre ella:

Conseguí una copia de 'Mad Max' en 35 mm y la vi en casa. La tuve todo el fin de semana y terminé viéndola tres veces. Me resistí un rato porque pensaba: "¿Mad Max sin Mel Gibson? ¡Olvídate de eso!". En un mundo donde existe Mel Gibson, ¿cómo se puede elegir a Tom Hardy?... Luego vi la película y pensé: "Bueno, es fantástica", y debo admitir que está bastante bien en ella.

Al menos aquí no ha puesto pegas cuestionables como el ataque que hizo a Paul Dano por su trabajo en 'Pozos de ambición' o su acometida contra Owen Wilson mientras destacaba lo mucho que disfruta con 'Midnight en Paris'...

