El primer avance del regreso de 'Malcolm' rinde homenaje a la comedia original. Y no han necesitado más para llamar mi atención

Un poco para calentar motores en lo que nos adentramos en la campaña navideña, vamos ya viendo algunos avances de las series más esperadas que tendremos en 2026. Una de esas es, sin duda, la secuela de la mítica 'Malcolm' (Malcolm in the Middle) que llegará en algún momento del año que viene a Disney+ tal como promete su primer avance.

Un miniteaser que resulta ser todo un homenaje a uno de los momentos más icónicos del primer capítulo de la serie. Vemos que las cosas cambian poco para Hal y Lois ya que vemos una maquina de afeitar rasurando una velluda espalda. Y ya está. No han necesitado más para llamar mi atención.

Pelambrera fuera

Titulada 'Malcolm in the Middle: Life is still unfair' (que ha recibido título en Latinoamérica como 'Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta'), la serie cuenta con tan solo 4 episodios en los que Malcolm (Frankie Muniz) se ve arrastrado de nuevo a la órbita de sus padres cuando estos celebran el 40 aniversario de casados.

De esta manera, volveremos a ver a Brian Cranston como Hal, Jane Kaczmarek como Lois, Chris Kennedy Masterson como Francis, Justin Berfield como Reese y Emy Coligado como Piama. Si os fijáis, tenemos una baja importante ya que en esta reunión no participa Erik Per Sullivan como Dewey, ya que el actor se retiró hace tiempo del mundo de la interpretación.

En su lugar tendremos un cambio de actor para el papel, con Caleb Ellsowth-Clark haciendo del cuarto hijo de la familia. No será la única incorporación al reparto ya que también tendremos a Keeley Karsten como Leah, la hija de Malcolm; Vaughan Murrae como Kelly, la hija pequeña de Hal y Lois (que nació al final de la serie), y Kiana Madeira como Tristan, la novia de Malcolm.

