La película de 'Peaky Blinders' ya tiene fecha de estreno. Netflix desvela cuándo podremos ver el esperadísimo regreso de Cillian Murphy como Tom Shelby

Si ya teníamos algo saturado el calendario de estrenos, llega Netflix y ha desvelado cuándo podremos ver una de sus películas más esperadas. Volvemos a la Birmingham criminal con 'Peaky Blinder: El hombre inmortal', película cuya fecha de estreno está marcada para el 20 de marzo de 2026 en la plataforma (y en cines el 6 del mismo mes).

Como ya sabíamos, esta película nos lleva a plena Segunda Guerra Mundial con Tommy Shelby obligado a regresar a Birmingham tras un exilio autoimpuesto para enfrentarse a un ajuste de cuentas destructivo. El futuro de la familia y del país está en juego y Tommy debe decidir si enfrentarse a su legado o reducirlo todo a cenizas.

Junto a Cillian Murphy, la película cuenta con un reparto formado por Rebecca Ferguson, Tim Roth, Sophie Rundle, Barry Keoghan y Stephen Graham. Si bien en la nota de prensa no los destacan, también se esperan los regresos de otros actores de la serie como Packy Lee, Ian Peck, Paul Anderson y Ned Dennehy.

Tom Harper es el encargado de la dirección de esta nueva película que cuenta de nuevo con Steven Knight al guion. Knight que, por cierto, no está listo todavía para despedirse de este universo ya que hace apenas un par de meses se desveló que íbamos a tener una secuela de 'Peaky Blinders' con una nueva generación de gángsters.

