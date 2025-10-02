'Peaky Blinders' salta 20 años con una nueva serie. BBC y Netflix desvelan los primeros detalles de la secuela del fenomenal drama criminal

Va a quedar bastante para que nos despidamos del submundo criminal de Birmingham. BBC y Netflix acaban de anunciar una secuela de 'Peaky Blinders', su fenomenal saga criminal que nos llevará a una nueva generación de la familia Shelby.

Una nueva serie, sin título todavía, que sucederá tras los hechos de la próxima película y que saltará varios años en el futuro, concretamente a la Birmingham de posguerra. Es 1953 y la ciudad está intentando construir un futuro mejor con hormigón y acero: la competencia para reconstruir la ciudad es fiera y la familia Shelby está en medio de todo el meollo.

Next Peakys

«La nueva generación de Shelbys ha tomado las riendas y será un viaje alucinante», declara el creador de la serie Steven Knight en la nota de prensa proporcionada por BBC. La cadena británica ha encargado dos temporadas de seis episodios cada una de este nuevo capítulo de 'Peaky Blinders' que se rodarán próximamente en la ciudad inglesa.

Y hasta aquí la información disponible ya que todavía están en una fase temprana de desarrollo. Lo que sí que ponemos suponer es que tendremos todo un grupo de personajes nuevos, dado el gran salto temporal (unos 20 años) desde el final de la serie original.

Aparte, de lo poco que se sabe sobre la película (de la que hay cierto secretismo) es que estaremos en tiempos de guerra y que servirá para despedir tanto a Tommy (Cillian Murphy) como a esa generación original de Blinders que nos han acompañado durante seis temporadas.

En Espinof | 'Peaky Blinders': 7 grandes preguntas sin respuesta que deja el final de la serie con Cillian Murphy

En Espinof | Las series más esperadas de 2025