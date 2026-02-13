Haber elegido a Jacob Elordi como Heathcliff es un error garrafal que no concuerda con el texto de 'Cumbres borrascosas', pero tiene una explicación lógica

El hecho de que el nombre de Emerald Fennell aparezca ligado a un proyecto nos da cierta garantía de que habrá polémica. Parte de esa controversia suele estar bien fundada y otra parte responde a una mezcla de expectativas irreales y reacciones desmedidas ante cualquier decisión que se salga del canon más asentado.

Su versión de 'Cumbres borrascosas' -porque no podría considerarse como una adaptación al uso-, la novela de Emily Brontë publicada en 1847, no ha sido una excepción: desde el momento en que se anunció el reparto, la conversación se encendió alrededor de la elección de Jacob Elordi como Heathcliff y Margot Robbie como Catherine Earnshaw.

La visión de Emerald Fennell

Para muchos, las decisiones que se han tomado con el reparto traicionan el espíritu del libro y, para otros, entran dentro de la libertad creativa que siempre ha acompañado a las adaptaciones literarias. El problema es que, en el caso de 'Cumbres borrascosas', no estamos hablando solo de fidelidad estética, sino de un debate histórico y cultural que lleva décadas abierto: qué representa Heathcliff, cómo se ha leído su origen racial y por qué el cine tiende a ignorar o diluir una de las dimensiones más incómodas del personaje.

El primer gran foco del debate tiene que ver con la raza de Heathcliff. En la novela, el personaje es un huérfano descrito de manera ambigua: otros personajes lo insultan con términos asociados históricamente a comunidades romaníes y hay pistas que permiten leerlo como una persona racializada -de hecho, hay versiones del texto que le describen como "gitano"-. Esta ambigüedad ha generado durante años discusiones entre especialistas y lectores, que chocan con la tradición cinematográfica de elegir casi siempre actores blancos para el papel. En este contexto, la elección de Elordi reabrió una herida que parecía, como mínimo, en proceso de revisión.

Este debate no es nuevo. En la versión de 2011 dirigida por Andrea Arnold, el personaje fue interpretado por James Howson, una decisión que muchos leyeron como un intento consciente de acercarse a una interpretación más fiel al subtexto racial del libro. Frente a ese precedente, el giro de Fennell se percibe como un paso atrás por parte de una cineasta conocida precisamente por provocar y cuestionar los códigos más acomodados del cine contemporáneo.

Los expertos literarios llevan años posicionándose en este terreno pantanoso. Michael Stewart, director del Centro de Escritura Brontë, defendió en The Telegraph una lectura clara del texto: "Tengo la firme convicción de que la intención de Emily era que fuera negro o mestizo, y hay muchas pistas en el texto que lo sugieren". En la misma línea, añadía que hoy existe una responsabilidad distinta a la hora de representar personajes con una identidad étnica ambigua: "Con 'Cumbres Borrascosas', hemos tenido muchos años de actores blancos interpretando personajes étnicos más ambiguos. Pero las cosas son diferentes ahora; la forma en que representamos a ciertas personas en el arte y la cultura conlleva una responsabilidad que no existía hace 20 años".

Sin embargo, desde el equipo de la película, el discurso es otro. En declaraciones a Variety, Fennell defendió la elección desde una lógica puramente emocional: "¡Dios mío, es el Heathcliff de la portada del libro que he tenido desde la adolescencia!", confesó, explicando que la imagen que ella tenía del personaje desde joven encajaba con la apariencia de Elordi.

La directora profundizó en esta idea en una entrevista con The Hollywood Reporter: "Creo que la cuestión es que todos los que aman este libro tienen una conexión tan personal con él, que solo puedes hacer la película que imaginaste al leerla". Al final, la adaptación de Fennell no solo reactiva el eterno debate sobre la raza de Heathcliff, sino que vuelve a poner sobre la mesa hasta qué punto queremos que el cine sea fiel al texto y hasta qué punto aceptamos que cada versión de 'Cumbres borrascosas' no sea más que el reflejo de la imaginación y las obsesiones de quien la firma.

