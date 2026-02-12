HOY SE HABLA DE

Asombroso tráiler de 'Spider-Noir'. Nicolas Cage encarna a la versión más pulp del superhéroe de Marvel en la nueva serie de Prime Video

Nos vamos a los años 30 de Nueva York en esta versión de Spiderman que podremos ver tanto en blanco y negro como en color y ya hay fecha de estreno

2 comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
albertini

Albertini

Editor
albertini

Albertini

Editor
Linkedin twitter instagram
6885 publicaciones de Albertini

En febrero de 2009, Marvel Cómics experimentó con un nuevo concepto de versiones alternativas de sus grandes superhéroes. Fruto de eso surgió la línea Marvel Noir, que nos catapultó a una dimensión alternativa que parecía anclada en el pulp de los años 20 y 30 del siglo XX. Entre esos superhéroes teníamos, por supuesto a Spiderman en una versión que ahora veremos, nuevamente, en pantalla.

Amazon Prime Video acaba de desvelar el primer tráiler oficial de 'Spider-Noir', la nueva serie del personaje que aterrizará el 27 de mayo en la plataforma. Producida por Sony Pictures en asociación con MGM+ y Prime Video, la serie está protagonizada por Nicolas Cage.

Cage-Spiderman

En la serie, Nicolas Cage interpreta a Ben Reilly, un investigador en horas bajas que anteriormente tuvo una carrera como superhéroe bajo la identidad de "The Spider", el primer y único héroe de Nueva York. Solo un caso extraordinario podrá obligarle a bregar con su vida pasada y volver a ponerse la máscara.

La frase más recordada de Spider-Man jamás fue pronunciada por el tío Ben, pero Sam Raimi cambió la realidad de la saga para siempre
En Espinof
La frase más recordada de Spider-Man jamás fue pronunciada por el tío Ben, pero Sam Raimi cambió la realidad de la saga para siempre

Junto a Cage como Ben/The Spider, el reparto principal cuenta con Lamorne Morris como Robbie Robertson, periodista abnegado y mejor amigo de Ben; Lu Jun Li como Cat Hardy, estrella del club noctuno de moda en la ciudad; y Karen Rodriguez como Janet, secretaria de Ben dispuesta a que el pequeño negocio salga adelante.

Además, el reparto de 'Spider-noir' se completa con Abraham Popoola, Jack Huston, Brendan Gleeson, Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur, Joe Massingill, Whitney Rice, Amanda Schull, Andrew Caldwell, Amy Aquino, Andrew Robinson y Kai Caster.

Oren Uziel y Steve Lightfoot son los coshowrunners de 'Spider-Noir', contando con la colaboración de los responsables de 'Spider-Man: un nuevo universo' y sus secuelas, donde ya Nicolas Cage daba voz al personaje. La serie, por cierto, se podrá ver tanto en blanco y negro como en color, al gusto de cada telespectador. De hecho, aquí podéis ver el tráiler en color y versión original.

En Espinof | Las series más esperadas de 2026

En Espinof | Las mejores series de superhéroes en streaming

Temas

Ver 2 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios