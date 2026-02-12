Asombroso tráiler de 'Spider-Noir'. Nicolas Cage encarna a la versión más pulp del superhéroe de Marvel en la nueva serie de Prime Video

En febrero de 2009, Marvel Cómics experimentó con un nuevo concepto de versiones alternativas de sus grandes superhéroes. Fruto de eso surgió la línea Marvel Noir, que nos catapultó a una dimensión alternativa que parecía anclada en el pulp de los años 20 y 30 del siglo XX. Entre esos superhéroes teníamos, por supuesto a Spiderman en una versión que ahora veremos, nuevamente, en pantalla.

Amazon Prime Video acaba de desvelar el primer tráiler oficial de 'Spider-Noir', la nueva serie del personaje que aterrizará el 27 de mayo en la plataforma. Producida por Sony Pictures en asociación con MGM+ y Prime Video, la serie está protagonizada por Nicolas Cage.

Cage-Spiderman

En la serie, Nicolas Cage interpreta a Ben Reilly, un investigador en horas bajas que anteriormente tuvo una carrera como superhéroe bajo la identidad de "The Spider", el primer y único héroe de Nueva York. Solo un caso extraordinario podrá obligarle a bregar con su vida pasada y volver a ponerse la máscara.

Junto a Cage como Ben/The Spider, el reparto principal cuenta con Lamorne Morris como Robbie Robertson, periodista abnegado y mejor amigo de Ben; Lu Jun Li como Cat Hardy, estrella del club noctuno de moda en la ciudad; y Karen Rodriguez como Janet, secretaria de Ben dispuesta a que el pequeño negocio salga adelante.

Además, el reparto de 'Spider-noir' se completa con Abraham Popoola, Jack Huston, Brendan Gleeson, Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur, Joe Massingill, Whitney Rice, Amanda Schull, Andrew Caldwell, Amy Aquino, Andrew Robinson y Kai Caster.

Oren Uziel y Steve Lightfoot son los coshowrunners de 'Spider-Noir', contando con la colaboración de los responsables de 'Spider-Man: un nuevo universo' y sus secuelas, donde ya Nicolas Cage daba voz al personaje. La serie, por cierto, se podrá ver tanto en blanco y negro como en color, al gusto de cada telespectador. De hecho, aquí podéis ver el tráiler en color y versión original.

