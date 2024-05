La frase más recordada de Spider-Man jamás fue pronunciada por el tío Ben, pero Sam Raimi cambió la realidad de la saga para siempre

Si te pido que digas una frase relacionada con Spider-man, me puedo jugar el brazo a que sería "Un gran poder conlleva una gran responsabilidad". Y seguro que recuerdas a tío Ben, a punto de morir, diciéndosela a Peter. Es un punto fijo de toda buena historia del arácnido, y ha sido parodiada una y mil veces. Y sin embargo, nunca ocurrió fuera de las películas: así es como Sam Raimi cambió para siempre el origen del personaje.

El gran poder

No es que Stan Lee fuera la única persona de la historia en unir ambos conceptos: es algo que los filósofos de la Antigua Grecia ya dirimían en sus escritos. Si tenemos que buscar un precursor histórico, de hecho, tendríamos que remontarnos hasta 1817, cuando William Lamb dijo en el Parlamento británico la frase "la posesión de gran poder necesariamente implica gran responsabilidad". Casi.

A lo largo de los años la frase ha pasado por la boca de cientos de políticos e incluso otros superhéroes hasta que, al final, se convirtió en el modo de vida de Peter Parker. Pero, como bien desvelaron en VidaExtra, el tío Ben jamás se la susurró a su sobrino con un último aliento. Hay que remontarse al número 15 de 'Amazing Fantasy', de 1962, en la historia de origen del arácnido, para ver lo que pasó de verdad.

En apenas once páginas de historia Lee y Ditko no tenían mucho tiempo para grandes florituras, y el guionista ni siquiera le dio a Ben unas últimas palabras. En su lugar, un policía informaba con muy poca empatía a Peter de lo ocurrido ("¡Malas noticias, muchacho... han asesinado a tu tío!"), este se tomaba la justicia por su mano atacando al ladrón que lo hizo, comprobando aciagamente que era el mismo a quien no impidió el paso en el plató de televisión. Entonces, un ladillo final nos informaba de lo siguiente.

"Una figura delgada y solitaria se aleja en la creciente oscuridad. Ha aprendido que en este mundo, un gran poder.... conlleva una gran responsabilidad. ¡Y así una leyenda nace y un nuevo nombre se añade al de aquellos que hacen del mundo de la fantasía el más maravilloso de todos!"

Después, otro ladillo incitaba a los lectores a no perderse el número 16 de 'Amazing Fantasy', que jamás apareció. En su lugar, en marzo de 1963 nacía 'The amazing Spider-man', y el resto, como se dice, es historia.

La gran responsabilidad

Por supuesto, con el paso de los años la frase se fue haciendo más famosa y los guionistas de cómic la incluyeron en las historias de manera retroactiva. Sin embargo, por más que Peter comentara en un par de cómics secundarios que Ben se la dijo antes de morir (y le viéramos recordándoselo en la serie de animación), no sería hasta el número 38 del segundo volumen de 'The Amazing Spider-man', en febrero de 2002, cuando se hiciera oficial en la importante conversación con una tía May que acababa de descubrir el traje de Spider-man en la habitación de Peter.

-Tengo una obligación en su honor de usar mis poderes para ayudar a otra gente. Él solía decir "Un gran poder...

-...conlleva una gran responsabilidad". Lo sé. ¿Y qué poder es mayor que el del amor?

Tiene sentido que esta especie de reboot ocurriera en febrero de 2002, porque en Marvel eran perfectamente conscientes de lo que iba a pasar a partir del 3 de mayo de 2002 (mes y medio después en España), cuando el 'Spider-man' de Sam Raimi se estrenara y mostrara a tío Ben marcando la vida de su sobrino justo antes de fallecer: todo el mundo iba a asumir que había sido así, conque... ¿Por qué molestarse en mantener intacto el trasfondo que le dio Stan Lee?

Desde entonces hemos visto mil parodias, mil versiones (la última la pronunció Tía May en 'Spider-man: No way home') y, a partir de ese mismo momento, se volvió un evento canónico que se ha incluido en todas las nuevas versiones del personaje, como, por ejemplo, Ultimate Spider-man. Y es que, a veces, la realidad de lo que pasó importa bien poco cuando el legado, sesenta años después, es así de increíble.

