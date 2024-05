Acaba de llegar a Netflix México, tiene una secuela en camino y fue la película más viral del 2022

El cine de terror sigue encontrando nuevas formas de asustarnos. En 'Sonríe', la ópera prima de Parker Finn, uno de los mayores tropos del terror (ver a alguien sonréir tétricamente) se convierte en el centro de una historia perturbadora. La película, que acaba de llegar a Netflix México, conquistó al público hace un par de años y es un visionado muy recomendable para los amantes del género.

'Sonríe' sigue a Rose, una doctora que trabaja en la unidad de emergencias psiquiátricas. Su trabajo no tiene nada de normal, y conlleva tratar día a día con pacientes al borde de ataques psicóticos, pero un día algo realmente extraordinario ocurre cuando una paciente se quita la vida ante ella dejando atrás únicamente una enigmática sonrisa.

Lo que hay detrás de esa sonrisa es lo verdaderamente perturbador. A la vez que la salud mental de la propia protagonista se va deteriorando, su solitaria investigación para revelar el origen de lo que parece una inexplicable maldición se va complicando más. Aunque no hay nada excesivamente rompedor en sus casi dos horas de duración, el film se guarda bajo la manga una pequeña mitología que es interesante y trata temas no muy utilizados habitualmente en el cine.

Pequeña pero matona

Su aproximación al terror paranormal es relativamente pequeña, con apenas un puñado de personajes y localizaciones. Es en la astuta creación de sus sustos y la tensión que va construyendo donde la película te mantiene pegado al asiento. Su escaso presupuesto no fue un impedimento para su éxito. Estuvo acompañada de una gran campaña de marketing viral que ayudó a propulsar su notoriedad, y en cuestión de unos meses lo que podría haber pasado sin pena ni gloria en una plataforma de streaming pasó a convertirse en un taquillazo global.

Las críticas no fueron tan entusiastas, aunque sí positivas. Con un 67 de media en Metacritic, en The Wrap decían que no solo era una gran historia de terror, también "genuinamente aterradora". En su crítica para Espinof, Jorge Loser admiraba su falta de pretensiones y la llamó "un magistral carrusel de sustos". En Seattle Times, sin embargo, se unían a otras publicaciones en criticar una película que consideraban "opaca y un poco tonta, como la sonrisa protagonista".

Esta falta de pretensiones fue lo que, para bien y para mal, la ayudó a su éxito. La cinta se aleja del elevated horror para dar con una premisa accesible para todos, que tiene elementos interesantes para los fans del género, pero es muy disfrutable para los que no lo son. Se espera que su secuela se estrene a finales de este año, con el director original pero con un reparto e historia completamente nuevos. Algunos ya tuvieron ocasión de ver su tráiler a puerta cerrada, y promete ser tan aterradora o incluso más que la original.

En Espinof | 34 películas de terror imprescindibles en lo que llevamos de siglo XXI

En Espinof | ¿El mejor año del cine de terror de toda la historia? Todavía no ha acabado 2022 pero los fans ya lo tienen claro y hay motivos para afirmar que sí