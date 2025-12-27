'Witch Hat Atelier', 'Steel Ball Run', 'Frieren', 'Ghost in the Shell', y más. Las series de anime más esperadas de todo 2026 que no nos podemos perder

Lo cierto es que 2025 ha sido espectacular en cuanto a anime pero 2026 no se quiere quedar atrás. Este año nuevo vamos a ver el regreso de muchísimas series potentes con nuevas temporadas o nuevos arcos, pero también se estrenan por fin algunos animes que nos tenían mordiéndonos las uñas desde hace años y parecía que no iban a llegar nunca.

Entre los estrenos más potentes con los que abrimos el año tenemos los regresos de 'Jujutsu Kaisen' y 'Frieren: Beyond Journey's End'. Aunque, ojo, que también se viene por fin el estreno de 'Witch Hat Atelier' y unas cuantas series de estreno con un potencial explosivo.

Jujutsu Kaisen - Temporada 3

La película recopilatoria 'Jujutsu Kaisen: Ejecución' ya nos dejó ver un adelanto de la tercera temporada del anime, pero Yuji Itadori y compañía no regresan hasta el 8 de enero de 2026.

Podremos seguir la serie semana a semana en Crunchyroll, con un nuevo arco para uno de los mejores animes recientes. Un imprescindible para los fans de la acción explosiva y la fantasía urbana.

Frieren: Beyond End's Journey - Temporada 2

Otro regreso esperadísimo es el de 'Frieren', cuya segunda temporada arranca el 16 de enero de 2026 en Crunchyroll. Uno de los mejores animes de fantasía de los últimos años que sigue a la maga elfa Frieren mientras rememora sus antiguas aventuras y emprende un nuevo viaje con sus actuales compañeros.

Una aventura emotiva y reflexiva con una animación preciosa que no puede faltar en nuestra parrilla para 2026.

JoJo's Bizarre Adventure - Steel Ball Run

Los fans de 'JoJo's Bizarre Adventure' casi habían tirado la toalla pero ahora sabemos que la parte 7 del manga de Hirohiko Araki tendrá su propia adaptación a anime. Ambientada en 1890, sigue a un joven paralítico llamado Johnny Joestar, quien se lanza a la aventura en una épica carrera a través de Estados Unidos con la esperanza de ganar un premio millonario y cumplir su sueño.

'Steel Ball Run' arrancará el 19 de marzo de 2026 con un episodio especial y podremos seguir el anime a través de Netflix.

Witch Hat Atelier

Se ha hecho de rogar, pero en abril de 2026 se estrena por fin el esperadísimo anime de 'Witch Hat Atelier'. Otro de los mejores mangas de fantasía reciente y cuyos primeros vistazos prometen que va a ser una absoluta barbaridad, y ya sabemos que podremos seguirlo en Crunchyroll.

Coco es una niña fascinada por la magia, aunque ha nacido sin potencial para ser maga. Todo cambia cuando el mago Qifrey visita el taller de su madre y Coco descubre un secreto sobre su mundo que muy pocos conocen.

Yomi no Tsugai

Studio Bones y Hiromu Arakawa vuelven a unir fuerzas tras la maravillosa 'Fullmetal Alchemist: Brotherhood' con 'Daemons of the Shadow Realm' ('Yomi no Tsugai'), una aventura de fantasía que sigue a dos gemelos separados al nacer.

Sus primeros avances prometen muchísima acción y una historia fascinante. Aunque seguimos pendiente de la fecha de estreno definitiva, arrancará en abril de 2026 y podremos seguirla en Crunchyroll.

Akane-banashi

En 2026 también salta a anime uno de los éxitos más recientes de Weekly Shonen Jump: 'Akane-banashi'. Esta comedia dramática poco convencional sigue a Akane Osaki, quien está fascinada por el arte narrativo del rakugo desde que era pequeña. Sin embargo, su padre cayó en desgracia y ya no lo practica, así que ahora Akane entrena en secreto para convertirse en una maestra de rakugo.

Por ahora no hay una fecha concreta de estreno, aunque la llegada de 'Akane-banashi' está asegurada para abril de 2026.

Dr. Stone - Temporada 4 Parte 3

Otro anime que prepara su final definitivo es 'Dr. Stone', que tras cuatro temporadas nos mete en el último tramo de la serie para llevarnos a la Luna con los inventos de Senku.

'Dr. Stone' está a puntito de caramelo y la Parte 3 de 'Science Future' pondrá punto y final al anime a partir de abril de 2026, aunque todavía no se ha confirmado su fecha de estreno definitiva. Eso sí, al igual que las temporadas anteriores, podremos seguir el simulcast en Crunchyroll.

Bleach: Thousand- Year Blood War - Parte 4

El final definitivo de 'Bleach' llegará por fin con la cuarta parte de 'Thousand-Year Blood War', aunque los fans del anime se hayan tirado ya más de una década esperándolo.

El anime de fantasía urbana ha subido definitivamente de nivel a nivel visual y demostrado que la espera está mereciendo la pena, y el último tramo de la serie será uno de los grandes bombazos de 2026. Por ahora sabemos que arrancará en julio de 2026, y al igual que el resto de la serie podremos seguirlo a través de Disney+.

The Apothecary Diaries - Temporada 3

'The Apothecary Diaries' se despidió a principios de 2025 pero sus responsables no han perdido el tiempo y ya han confirmado que la tercera temporada del anime está en marcha, además de una película original para cines. Los nuevos capítulos arrancarán en otoño 2026 y podremos seguirlos en Crunchyroll.

La serie de 'The Apothecary Diaries' sigue a Maomao, una boticaria que es vendida al palacio interior y comienza a investigar una serie de misterios mientras se ve envueltas en las intrigas sucesorias de la corte imperial.

Blue Box - Temporada 2

También para otoño de 2026 podremos esperar la segunda temporada de 'Blue Box', el genial romance con toques de anime de deportes. La primera temporada se pudo seguir en Netflix, y si nada cambia podemos esperar que los nuevos capítulos se mantengan en la misma plataforma.

'Blue Box' se centra en Taiki, quien juega en el equipo masculino de bádminton de su instituto y está enamorado de Chinatsu, que juega en el equipo femenino de baloncesto. Sus vidas dan un giro completo cuando la familia de Chinatsu deja Japón por trabajo pero ella se queda viviendo con Taiki y su familia.

Ghost in the Shell

El estudio de 'Dandadan' y 'Scott Pilgrim da el salto' no se duerme en los laureles y ya tienen en marcha un anime muy prometedor: una nueva versión de 'Ghost in the Shell', el manga de Masamune Shirow.

El nuevo anime de 'Ghost in the Shell' promete ser una adaptación fiel al manga de Shirow, con un estilo vibrante y muy cyberpunk, y desde Science Saru nos adelantan su estreno para 2026.

Devil May Cry - Temporada 2

Otro regreso sonado de 2026 será el de 'Devil May Cry', la serie de Netflix que da su propio giro de tuerca a los juegos de Capcon. La primera temporada funcionó de miedo en la plataforma y la renovación no se hizo de rogar, además de que parece que la segunda temporada se centrará más en el drama familiar de Dante y su hermano Vergil.

Por ahora tan solo sabemos que se estrenará en algún momento a lo largo de 2026, aunque naturalmente podremos seguirla en Netflix.

Go for it, Nakamura-kun!

Dentro de los romances y animes de instituto también tenemos algún que otro bombazo para 2026 pero uno de los más anticipados por el éxito del manga original es 'Go for it, Nakamura!'.

Es la historia de Okuto Nakamura, quien está profundamente enamorado de su compañero de clase Aiki Hirose aunque nunca ha hablado con él. Así que, por ahora, Nakamura se contenta, con imaginar escenarios en los que se atreve a dar el primer paso.

Suikoden: The Anime

Tras el éxito de 'Castlevania' en Konami buscan replicar el fenómeno con otra adaptación de anime y ahora le ha tocado el turno a 'Suikoden'. Aquí seguimos a Riou y Jowy, dos amigos que se ven envueltos en una conspiración y en lados opuestos de una guerra entre dos naciones.

Seguimos sin fecha de estreno, aunque ya se han dejado ver los primeros avances y se espera el estreno de 'Suikoden: The Anime' para 2026.

Black Clover

Otro de los regresos más anticipados de todo 2026 es el de 'Black Clover'. Aunque en 2023 se estrenó la película 'Sword of the Wizard King', la serie había pausado la historia de Asta y nos tenía a verlas venir desde 2021. Ahora por fin sabemos que el fantástico anime de fantasía regresará en algún momento del año que viene y que se podrá seguir a través de Crunchyroll.

'Black Clover' sigue a Asta, un chaval que siempre ha soñado con ser el próximo gran Rey Mago, un hechicero que pertenece a la élite de su mundo. Sin embargo, Asta ha nacido sin ningún tipo de habilidades mágicas, aunque su vida cambia por completo cuando un grimorio negro cae en sus manos.

