'Suidoken' lanzó su primera imagen y parece que todo va bien, pero hay malas noticias para los fans que esperan que el anime adapte el primer videojuego

Poco a poco parece que se van rompiendo las maldiciones de las malas adaptaciones de videojuegos, y tras 'Castlevania' y 'Castlevania: Nocturne en Konami planean su siguiente salto al anime con 'Suikoden'.

El anime de 'Suikoden' se confirmó hace unos meses para celebrar el 30 aniversario de la franquicia, y poquito a poco desde Konami ya van soltando más detalles.

La aventura empieza aquí

De entrada sabemos que, a pesar de que el proyecto lleve el nombre de 'Suikoden: The Anime', no será una adaptación de los inicios de la franquicia. En su lugar, empezará por adaptar 'Suikoden II'.

Esto no debería ser un problema para seguir la trama, ya que cada juego tiene una historia independiente, pero sí que es cierto que la secuela recupera varios personajes y detalles... Así que es curioso que en Konami hayan elegido empezar con la adaptación a anime por el segundo juego en lugar del primero, pero lo cierto es que 'Suikoden II' es una de las entregas más populares de la saga.

La gran noticia que nos ha dejado Konami estos días es que 'Suikoden: The Anime' llegará antes de lo esperado, a lo largo de 2026. Desde las cuentas oficiales no se han mojado mucho más con la fecha de estreno, pero sí que nos han dejado una primera imagen con dos de los protagonistas.

A estas alturas, es bastante improbable que el anime de 'Suikoden' se estrene en enero, pero quizás podemos esperarlo para verano de 2026. La historia de 'Suikoden: The Anime' sigue a un chico y su mejor amigo, que forman parte de la Brigada Unicornio y han participado en las disputas en la frontera de su nación. Cuando por fin se firma un acuerdo de paz con el reino enemigo, una traición inesperada dispara un nuevo conflicto.

