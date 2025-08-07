HOY SE HABLA DE

'Suidoken' lanzó su primera imagen y parece que todo va bien, pero hay malas noticias para los fans que esperan que el anime adapte el primer videojuego

Konami ya trabaja en 'Suikoden: The Anime' para adaptar uno de los videojuegos más populares de la franquicia

Suikoden Ii
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
Linkedin
2934 publicaciones de Mariló Delgado

Poco a poco parece que se van rompiendo las maldiciones de las malas adaptaciones de videojuegos, y tras 'Castlevania' y 'Castlevania: Nocturne en Konami planean su siguiente salto al anime con 'Suikoden'.

El anime de 'Suikoden' se confirmó hace unos meses para celebrar el 30 aniversario de la franquicia, y poquito a poco desde Konami ya van soltando más detalles.

La aventura empieza aquí

De entrada sabemos que, a pesar de que el proyecto lleve el nombre de 'Suikoden: The Anime', no será una adaptación de los inicios de la franquicia. En su lugar, empezará por adaptar 'Suikoden II'.

El reparto de la nueva película de 'Street Fighter' no tiene ningún sentido. Por eso mismo estoy deseando verla
En Espinof
El reparto de la nueva película de 'Street Fighter' no tiene ningún sentido. Por eso mismo estoy deseando verla

Esto no debería ser un problema para seguir la trama, ya que cada juego tiene una historia independiente, pero sí que es cierto que la secuela recupera varios personajes y detalles... Así que es curioso que en Konami hayan elegido empezar con la adaptación a anime por el segundo juego en lugar del primero, pero lo cierto es que 'Suikoden II' es una de las entregas más populares de la saga.

Suikoden The Anime

La gran noticia que nos ha dejado Konami estos días es que 'Suikoden: The Anime' llegará antes de lo esperado, a lo largo de 2026. Desde las cuentas oficiales no se han mojado mucho más con la fecha de estreno, pero sí que nos han dejado una primera imagen con dos de los protagonistas.

A estas alturas, es bastante improbable que el anime de 'Suikoden' se estrene en enero, pero quizás podemos esperarlo para verano de 2026. La historia de 'Suikoden: The Anime' sigue a un chico y su mejor amigo, que forman parte de la Brigada Unicornio y han participado en las disputas en la frontera de su nación. Cuando por fin se firma un acuerdo de paz con el reino enemigo, una traición inesperada dispara un nuevo conflicto.

En Espinof | Las 12 mejores webs para ver anime de manera legal

En Espinof | 'Slayers, 'Yu Yu Hakusho, y otros grandes animes de los años 90 que ver en streaming

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios