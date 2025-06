50 Cent, Jason Momoa, Orville Peck... el reparto de la película de 'Street Fighter' no tiene ningún sentido. Por eso tengo tantísimas ganas de verla

Llevábamos una buena temporada sin hablar de la nueva película de 'Street Fighter' que la gente de Legendary, responsable del prolífico MonsterVerse y de títulos como 'Dune' o 'Pokemon: Detective Pikachu', lleva cocinando desde hace ya cosa de tres años. De hecho, las últimas noticias que trajimos por estos lares no eran muy esperanzadoras, ya que tuvieron como protagonista la salida de los hermanos Danny y Michael Philippou del proyecto, pero esto no quiere decir que no siga vivo y coleando.

Tollinas estelares

Tras perder a su dúo de directores, que parecen más interesados en aterrorizar a medio mundo tras su notable 'Háblame' y una 'Bring Her Back' que está recibiendo reacciones de lo más positivas por los afortunados que ya la han podido disfrutar —o sufrir, según se mire—, la adaptación del videojuego de Capcom encontró nuevo maestro de ceremonias en Kitao Sakurai —'Un mal viaje', 'The Eric Andre Show'—, y ha ido perfilando un reparto de lo más interesante.

La incorporación más reciente al elenco de actores y actrices que se partirán la boca entre patadas, puñetazos, llaves y algún que otro hadouken es Andrew Schulz, cómico e intérprete conocido por su trabajo en 'Upgrade: Primera clase' o 'Gente como vosotros'. Sin duda, un fichaje de lo más peculiar que se alinea con el extraño casting que continúa aún perfilándose, y al que no sobran nombres interesantísimos.

Para haceros una idea, los rostros que hay ahora mismo en la pantalla de selección de personaje son los de Jason Momoa, Curtis Jackson —más conocido como 50 Cent—, Callina Liang —protagonista de la infravalorada 'Presence' de Steven Soderbergh—, Noah Centineo —'Warfare'—, el músico country Orville Peck, el wrestler Roman Reigns y Andrew Koji, que ya ha demostrado lo bien que reparte galletones en 'Warrior', o 'Bullet Train'.

¿Quién es quién?

Ahora bien, si no especifico a qué luchador interpretará cada uno de ellos es porque, por el momento, no hay nada confirmado, ya que Lionsgate y Capcom están guardando con mucho recelo cualquier información al respecto y sobre el argumento del filme. Pero esto no quiere decir que no podamos empezar a hacer nuestras conjeturas, ¿verdad?

Sacando la bola de cristal y tirando de rumores y conjeturas podemos extraer lo siguiente:

Callina Liang como Chun-Li.

Jason Momoa como Blanka.

Curtis '50 Cent' Jackson como Balrog.

Noah Centineo como Ken.

Orville Peck como Vega.

Roman Reigns como Akuma.

Andrew Koji como Ryu.

Andrew Schulz como Dan.

Pero ojo, porque aquí no queda la cosa, porque el reparto, que como puedes comprobar es una cosa delirante y sin pies ni cabeza —a la par que muy atractiva—, podría crecer con la llegada de Eric André —que bien podría ser Dee Jay, tal y como acaba de apuntarme el colega Pedro Gallego en su infinita sapiencia— y Walton Goggins, este último rumoreado para encarnar al villano de la función M. Bison. Esta gente, además de mi curiosidad, ya tiene mi entrada vendida salga lo que salga de aquí.

Por lo pronto, 'Street Fighter' tiene su estreno previsto para marzo del próximo 2026. Si me preguntan, diría que la fecha es un poquito justa para no haber empezado aún a rodar, pero los caminos de Hollywood son inescrutables. Veremos en qué acaba todo esto.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025