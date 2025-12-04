Santiago Segura anuncia la fecha de estreno de 'Torrente 6' y lanza un aviso sobre la esperada secuela: "Si sois sensibles, no vayáis a verla"

Hace unos meses saltaba la sorpresa con el hecho de que Santiago Segura estaba rodando en secreto 'Torrente Presidente', la esperadísima sexta entrega de la mítica saga de comedia que arrancó hace ya 27 años. Pues bien, él mismo ha confirmado en su visita a 'El Hormiguero' que su fecha de estreno oficial es el 13 de marzo de 2026.

Segura también aprovechó la ocasión para lanzar un aviso sobre 'Torrente 6': "Quiero que vaya a ver la gente que quiera ver la película, que vaya a verla. Es un festival, a los que le gusta Torrente, los anormales que les gusta Torrente, podéis ir a verla, que vais a flipar. El resto, en casa felices y relajados. Si sois sensibles, no vayáis a verla".

"Hay una parte de la masa que no son tan listos"

Tan escarmentado quedó por la polémica que hubo con la filtración durante el rodaje que él mismo señala medio en broma que "tengo las maletas hechas. El 13 de marzo se estrena y el 14 salgo de España", apuntando que "hay una parte de la masa que no son tan listos".

Y es que no quiere que se confunda a Torrente con él mismo, haciendo una comparación con Hannibal Lecter, el inolvidable caníbal interpretado por Anthony Hopkins: "Yo voy a verlo y me gusta Hannibal Lecter porque es un tío inteligente, es como el malo... pero no me voy a comer el hígado de mi vecina".

Razón lleva, pero ha llegado un punto en el que Torrente incluso llegó a convertirse en el ídolo de algunos cuando es un personaje que nació como una parodia de un sector de la sociedad española. Ya veremos si eso se conserva o no en 'Torrente Presidente', que han pasado ya 11 años del estreno de 'Torrente: Operación Eurovegas'...

