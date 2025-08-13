Santiago Segura estaba rodando en secreto 'Torrente 6' hasta que una polémica ha hecho saltar todo por los aires: "¿Por qué juzgar una película que ni siquiera has visto?"

Unas imágenes filtradas del rodaje de 'Torrente, presidente' han hecho arder las redes y generado polémica antes incluso de que la película llegue a los cines. El clip ha sido difundido por un usuario en TikTok y en él aparece Santiago Segura caracterizado como su icónico personaje Torrente, asomado a un balcón desde el que pronuncia un discurso. Lo llamativo es la lona que cuelga delante de él, con la palabra “NOX” escrita en letras grandes.

Para una parte de los usuarios que han comentado estas imágenes, el guiño es evidente: una sátira del partido Vox y de su líder, Santiago Abascal. Y esta interpretación ha causado cierta división, generando un intenso debate sobre si la escena constituye humor legítimo o si es un gesto cargado de sesgo político.

No es la primera vez que la franquicia se adentra en terrenos incómodos, ya que desde su primera entrega, en 1998, 'Torrente' se ha caracterizado por el humor irreverente y políticamente incorrecto.

Por su parte, el propio Santiago Segura no ha tardado en reaccionar a la polémica desde su cuenta en X, donde cuestionó el juicio anticipado de la obra, intentando frenar las críticas contestando a alguna que otra reacción antes del estreno, previsto para 2026.

“¿Por qué, a raíz de una imagen robada, reconstruir en tu cabeza y juzgar una película que ni siquiera has visto?”

La saga continúa

La franquicia 'Torrente' comenzó con 'Torrente, el brazo tonto de la ley' y ha logrado un éxito de taquilla que ha continuado a lo largo de más de dos décadas, acumulando millones en recaudación y generando cinco secuelas.

Su fórmula combina sátira social, exageración de estereotipos y es una parodia de la actualidad española, algo que, según sus defensores, forma parte de su ADN humorístico. Y que seguramente volverá a estar muy presente en 'Torrente, presidente', que promete jugar en la delgada línea que separa la burla del comentario político.

