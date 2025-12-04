Sadie Sink desvela la película que hizo que se emocionase más que con cualquier otra: "Nunca he vuelto a llorar tanto"

Sadie Sink ha vuelto a nuestras vidas gracias al estreno de la temporada 5 de 'Stranger Things'. Es cuestión de tiempo que sepamos cómo se resuelve la historia de Max en la serie de Netflix, pero lo que ahora nos interesa es que ella misma ha confesado que hay una película con la que se emociona más que con cualquier otra: 'La vida es bella'.

Ha sido en una charla con la Academia de Hollywood donde le preguntaron por su película extranjera favorita. Sink no dudó ni un en segundo en elegir la cinta de Roberto Benigni ganadora de 3 Óscar: "Creo que nunca he vuelto a llorar tanto como cuando vi esa película".

"Muy impactante"

Estrenada en 1997, 'La vida es bella' cuenta la historia de Guido, un hombre italiano que se enamora de una mujer que ya está prometida con un fascista. El amor triunfa -hasta tienen un hijo-, pero todo se complica cuando estalla la II Guerra Mundial y son separados a la fuerza para ser enviados campos de concentración.

'La vida es bella' fue un absoluto fenómeno en su momento, siendo aún hoy una de las películas extranjeras más taquilleras de la historia en Estados Unidos, pues solamente allí sumó 57 de los 230 millones de dólares que recaudó en todo el mundo. Eso sí, Sink no nació hasta varios años después, pero es lógico que sea un título al que haya tenido acceso.

La actriz reconoce "es difícil verla, pero creo que es mi favorita", apuntando también que es "muy impactante, muy triste, pero también repleta de alegría y esperanza". Es difícil llevarle la contraria a Sink en esto, incluso aunque no te gustase 'La vida es bella' tanto como a otros.

Tras la finalización de 'Stranger Things', Sink ya ha encontrado su próximo gran proyecto, ya que es uno de los fichajes estrella de 'Spider-Man: Brand New Day', la esperada cuarta aventura en solitario del superhéroe interpretado por Tom Holland.

