'El Diablo Viste de Prada 2' estrena su espectacular nuevo tráiler, sacando pecho con el retorno de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci

La semana que viene, por estas fechas, estaremos empezando a detallar uno a uno los tráilers que se habrán emitido durante la Superbowl, que se sabe que irán desde 'Minions 3' hasta 'Michael' (con Marvel aparentemente saltándose la convocatoria sin estrenar las primeras imágenes de 'Spider-man: Brand New Day'), pero hay un blockbuster que se ha adelantado a la marabunta y lanzó ayer su tráiler durante la emisión de los Grammy: 'El Diablo viste de Prada 2'.

Don Diablo se ha escapado

Este primer vistazo a la vida de Miranda Priestley 20 años después de la película original se ha utilizado, básicamente, para sacar pecho. Al fin y al cabo, con dos ganadoras del Óscar (Meryl Streep y Anne Hathaway) y otros dos nominados (Emily Blunt y Stanley Tucci), lo raro sería resistirse a mostrar que todos han vuelto para hablar, una vez más, sobre la moda y el poder. La podremos ver el 1 de mayo en cines.

Lo único raro de esta película, en la que Miranda tendrá que tratar de resucitar su revista gracias a la inyección de publicidad que puede meter la empresa de una de sus ex-empleadas (a la que, por supuesto, no reconoce), es que no se haya hecho antes. Al fin y al cabo, 'El Diablo viste de Prada' recaudó casi diez veces su presupuesto (326 millones de dólares) y se convirtió en un icono de mediados de los 2000. Eso sí, la época actual, con la prensa impresa en declive, es la excusa perfecta para ambientar una secuela.

De momento, este nuevo tráiler solo es una excusa para poner en el tablero a los personajes, y tan solo tiene un chiste reseñable (Miranda no recordando a ninguna de sus empleadas de hace dos décadas), pero es suficiente para que a todos, fans y simples curiosos, nos entre la curiosidad por volver a Runway y ver lo que el equipo nos tiene preparado dos décadas después.

