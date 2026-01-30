Muere Catherine O'Hara, la mítica actriz de 'Solo en casa', 'Bitelchús' y 'The Studio', a los 71 años

Parece que 2026 ha querido empezar fuerte y sin frenos, porque ya ha dejado al mundo cinematográfico con un golpe tremendo: la actriz Catherine O'Hara ha fallecido hoy 30 de enero a los 71 años en su casa en Los Angeles.

Cuando haces una buena película, es buena para siempre

O'Hara empezó a convertirse en una cara familiar para nosotros en los años 80 y 90, apareciendo con papeles icónicos en 'Bitchelchús' y 'Solo en casa', aunque ya había empezado a ganarse su buen nombre a raíz de su participación en 'After Hours' y 'Heartburn'.

En la última década su carrera experimentó una segunda ola que vino con muchísima fuerza gracias a su papel de Moira Rose en 'Schitt's Creek', lo que le valió su segundo Emmy, y recientemente la habíamos visto en la segunda temporada de 'The Last of Us' y 'The Studio'.

Según reportan desde Variety, O'Hara ha fallecido en su hogar de Los Angeles tras lidiar con una breve enfermedad, aunque no se han dado más detalles sobre el momento. La actriz nació en Toronto, Canadá, en 1954 y siempre viró hacia la comedia desde sus inicios en la industria, ganándose a pulso su renombre por su talento para la improvisación, y terminó participando en decenas de trabajos como humorista, dobladora y actriz.

Se esperaba que volviéramos a verla en la fantástica serie de Apple TV como la productora Patty Leigh, ya que la segunda temporada ha empezado a rodarse recientemente, pero ahora 'The Studio' se ha quedado con una baja importante y un hueco que va a costar llenar.

En Espinof | Las series más esperadas de 2026

En Espinof | Las mejores series de 2025







