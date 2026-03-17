Sí, Santiago Segura ha recibido subvenciones públicas por 'Torrente presidente', pero asegura que "no he pillado la buena"

Puede que este texto de un disgusto a los fans de Santiago Segura que crean que por ser asiduo de El Hormiguero y meter a Vito Quiles en su último largometraje es una suerte de cineasta antisistema. 'Torrente presidente', que ya ha superado el millón de espectadores en su primer fin de semana en cartel, ha recibido subvenciones públicas como cualquier otro largometraje; algo que ha confirmado el propio Segura.

Subvenciones para todos

Ha sido en el último programa de Un café con Alberto Herrera —curiosamente, hijo de Carlos Herrera—, en el que el realizador ha explicado qué tipo de subvención ha recibido la sexta entrega de la rentable franquicia.

Por supuesto, como todas las películas, lo que pasa es que no ha recibido subvención directa. Hay gente que ha invertido en la película que tendrán desgravaciones fiscales, porque ciertos productos culturales tienen desgravaciones fiscales. Hay gente que mete dinero en una película y le hacen una desgravación fiscal, pero no son subvenciones directas.

Además, Segura ha subrayado que está a favor de recibir subvenciones mientras estas existan.

Hay gente que dice "¡Santiago Segura, el único que no está subvencionado!". Que eso es otra especie de guerra: Santiago Segura, el único que no está subvencionado... porque no he pillado la subvención buena. Yo soy feliz si me subvencionan mientras existan las subvenciones.

Eso sí, todo en esta vida tiene algún que otro "pero", y el de Santiago Segura pasa por el modelo de ayudas español, prefiriendo el francés, cuyo funcionamiento explicó rápidamente:

En Francia tú vas al cine y el 10 % va a una especie bolsa para el cine. Me parece que es una autoayuda. Como espectador, no pagas de tus impuestos, sino del dinero de tus entradas, y Francia va como un tiro.

En 2024, tal como recogió Cadena SER, el Gobierno francés invirtió unos 700 millones de euros en ayudas a la cinematografía. En España, el informe de 2023, contrastado por Maldita.es, aclaró que 116,9 millones de euros fueron los destinados a esta misma causa, de los cuales 92 millones fueron dirigidos a la producción de largometrajes, quedando el resto dirigido a festivales, exhibición, distribución y eventos divulgativos. En ese ejercicio, la recaudación en salas ascendió a los 81 millones de euros.

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