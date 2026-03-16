Como era inevitable, 'Torrente presidente' revienta la taquilla en su primer fin de semana. Santiago Segura se merienda sin piedad a castores, cabras y Margot Robbie

Si pensábamos que la ausencia de trailers y promoción iba a hacer que 'Torrente presidente' se estrellase, estábamos muy equivocados. Ya con su estreno el pasado viernes iba adelantando intenciones pero, como no podía ser de otra manera, lo nuevo de Santiago Segura ha sido un éxito arrollador en taquilla con uno de los mejores estrenos de la historia para el cine español.

¿Nos echamos unos eurillos?

Ya en su primer día, la sexta entrega de 'Torrente' fue un éxito absoluto en cines y amasó unos 2,4 millones de euros. El fin de semana ha seguido la recaudación por todo lo alto y 'Torrente presidente' se ha coronado como la película más taquillera de España durante el pasado fin de semana.

Según reportan desde Comscore España, 'Torrente presidente' habría superado los 7 millones de euros en recaudación, siendo el cuarto mejor estreno para cualquier película española.

Por detrás, para ir completando el Top 5 del fin de semana, tenemos a 'Hoppers' en segundo puesto, 'Cumbres borrascosas' en tercero, 'Scream 7' en el cuarto y 'Como cabras' en el quinto. Todos estrenos recientes que se siguen manteniendo bastante fuertes, pero que no han podido imponerse al regreso del brazo tonto de la ley.

Ya solo en sus dos primeros días en cines, el regreso de Torrente es la película española más taquillera de 2026... Y lo que le queda por delante. Aunque habrá que ver si una vez se evapora el misterio sobre sus cameos y sorpresas, 'Torrente presidente' conseguirá seguir atrayendo al público el próximo fin de semana.

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