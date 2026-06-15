La temporada 2 de 'Black Clover' confirma su estreno para este mismo año y el anime de fantasía viene con novedades muy prometedoras

Aunque en 2023 se estrenó en Netflix la película 'Black Clover: La espada del rey mago', en realidad la historia de Asta estaba pausada de manera indefinida hasta que volviese la serie de anime. Studio Pierrot nos dio una alegría hace varios meses confirmando que 'Black Clover' regresaría en 2026, pero hasta ahora no se habían terminado de mojar con la fecha.

Calentando los grimorios

Ahora sabemos que 'Black Clover' tendrá un regreso por todo lo alto y que su primer episodio se podrá ver en exclusiva durante la Anime Expo de Los Angeles. Aunque este estreno exclusivo servirá de avanzadilla y no tendremos que esperar demasiado: la segunda temporada de 'Black Clover' arranca en octubre de 2026.

Así lo han confirmado los responsables del anime desde la web oficial de 'Black Clover', anunciando el estreno con la temporada de otoño. También sabemos que los nuevos episodios de la serie se podrán seguir en simulcast a través de Crunchyroll, pero según se va acercando la fecha nos van dejando nuevos detalles que apuntan a que el regreso de Asta será un bombazo.

De entrada el anime cambia de director y Ayataka Tanemura será el máximo responsable de la serie a partir de ahora. Tanemura es un veterano de la franquicia que ya dirigió en la serie de anime y también se encargó de la dirección de la película 'Black Clover: La espada del rey mago', con lo que conoce de sobra a Asta y compañía. Además, ha participado en 'Devilman: Crybaby' y 'Kaiju No.8', con lo que a pesar de que tiene una carrera relativamente corta se maneja de miedo en animes de acción con un resultado apabullante.

"¡Voy a dirigir de nuevo! Asta y todos los demás por fin regresan después de una larga espera. Estamos dándolo todo al límite para traeros una versión aún más poderosa de todos ellos. Por favor, apoyad a Asta y a todos en sus nuevas aventuras", escribió el director junto con una ilustración de 'Black Clover'.

Se han desvelado más miembros del equipo creativo: tendremos a Keiichiro Ochi de 'The Quintessential Quintuplets' como guionista principal, Itsuko Takeda y Kumiko Tokunaga al cargo del diseño de personajes y Minako Seki como compositora de la banda sonora. Studio Pierrot se está tomando muy en serio esta nueva etapa de la historia de Asta, esperemos que la larga espera merezca la pena.

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