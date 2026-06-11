La temporada 2 de 'Black Clover' arranca antes de lo esperado. El anime de fantasía regresa por fin este mismo año, pero tendremos que salir de casa para su estreno anticipado

Tras cinco años de espera, este 2026 por fin marca el regreso de 'Black Clover' al anime. El panorama ha cambiado mucho en estos últimos años y Studio Pierrot ha dado una vuelta completa a su manera de trabajar para centrarse en animes más cortos pero de mayor calidad, y parece que el regreso de 'Black Clover' es la oportunidad perfecta para poner a prueba esta nueva filosofía.

Una vuelta esperadísima

Aún estamos pendientes de la fecha de estreno definitiva de 'Black Clover', aunque todo apunta a que Asta regresará con la temporada de anime de octubre. Eso sí, unos pocos privilegiados van a poder verla un poquito antes.

Al igual que el inicio de 'Kagurabachi', el primer episodio de 'Black Clover' se podrá ver durante la Anime Expo de Los Angeles el próximo 4 de julio. Será durante un panel especial con el director Ayataka Tanemura y Gakuto Kajiwara, la voz de Asta en el anime, en el que se mostrará en exclusiva el arranque de esta segunda temporada.

Así que los privilegiados que puedan asistir al evento podrán ver la vuelta de 'Black Clover' unos tres meses antes que el resto de los mortales. Aunque esperemos que tras esta primera muestra se desvele más información y Pierrot por fin se moje con la fecha de estreno definitiva.

Ha llevado su tiempo, pero si el estudio mima la franquicia como se merece, 'Black Clover' tiene potencial para terminar de convertirse en uno de los grandes referentes del anime actual. Especialmente ahora que 'Jujutsu Kaisen' y 'Kimetsu no Yaiba' están terminando de dar sus últimos coletazos y hace falta un gran relevo de fantasía. Aún tenemos que esperar unas semanas más para las primeras reacciones, pero veremos si el regreso de Asta está a la altura de las expectativas.

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