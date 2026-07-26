Matt Damon asustó a Robert Pattinson y Tom Holland durante el rodaje de 'La Odisea': "Estaba completamente loco"

Christopher Nolan es conocido por llevar a sus actores al límite, tanto físico como emocional, pero incluso sus compañeros de reparto se sorprendieron con uno de los métodos de Matt Damon durante el rodaje de 'La Odisea'. Mientras el actor se preparaba para interpretar a un Odiseo envejecido tras años de guerra y penurias, Robert Pattinson y Tom Holland empezaron a escuchar gritos constantes que procedían de su camerino.

La situación llegó a ser tan rara que ambos pensaron que algo iba mal, cuando en realidad Damon estaba sometiéndose a un intenso entrenamiento para alcanzar el tono desgastado de voz. que buscaba para el personaje.

Una transformación radical

Robert Pattinson recordó cómo fue vivir aquel momento tan extraño durante el rodaje: "Matt estaba en el tráiler de al lado y estaba haciendo ruidos. Es un tipo muy bueno… Pensé que estaba hablando por teléfono y que estaba completamente loco. No paraba de gritar y gritar. Pensé que estaba teniendo una experiencia horrible en el baño. Estaba exagerando su voz para parecer mayor. ¿En serio? ¡Te estás quitando años de vida haciendo esto!".

De hecho, Pattinson no fue el único que se asustó. Tom Holland también escuchó los gritos que salían del camerino de Damon durante el rodaje y aseguró que el proceso de preparación del actor le pareció simplemente "increíble", reflejando el nivel de compromiso con el que afrontó el papel protagonista de la película

La voz no fue el único aspecto que Damon modificó para convertirse en Odiseo. El actor reveló que Christopher Nolan quería un héroe marcado por los años de viaje, fuerte, pero mucho más delgado de lo habitual. "Perdí mucho peso. [Nolan] quería que estuviera delgado pero fuerte", explicó.

El intérprete también contó cómo alcanzó ese cambio físico.

"Estaba con otro tratamiento que me recetó mi médico, así que dejé de comer gluten. Solía pesar entre 84 y 91 kilos, y rodé toda la película pesando 76. No había estado tan delgado desde la secundaria. Así que fue mucho entrenamiento y una dieta muy estricta".

El cambio llama incluso más la atención si lo comparamos con otros papeles de su carrera. Para 'El soplón' (2009), Damon tuvo que ganar 14 kilos recurriendo a una alimentación completamente opuesta. Según contó entonces, lo consiguió "comiendo como loco y bebiendo cerveza negra". Más de quince años después, 'La Odisea' le ha obligado a recorrer el camino inverso para dar vida a un Odiseo consumido por una década de aventuras y mucho sufrimiento.

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