La mejor saga de ciencia ficción da el salto a la televisión, y ya tenemos su primer espectacular tráiler y fecha de estreno en Prime Video

Es una franquicia que ha tenido mucho más culto supremo que éxito comercial, pero eso no impide querer volver a explorarlo y seguir indagando en sus fascinantes rincones y cuestiones. Ridley Scott nos entregó una obra maestra de la ciencia ficción con 'Blade Runner' y Denis Villeneuve continuo asombrosamente su legado con 'Blade Runner 2049'.

A la carrera una vez mas

Esas dos películas ponen un listón enormemente alto para la primera serie del universo replicante, pero 'Blade Runner 2099' ha decidido sacar la artillería para impresionarnos. En la Comic-Con de San Diego se ha mostrado el primer teaser de esta temporada que se verá próximamente en Prime Video.

Hunter Schafer y Michelle Yeoh aparecen como protagonistas de esta serie creada por Silka Luisa, responsable de 'Las luminarias', y que tiene lugar en otra Los Ángeles futurista. Esta vez, la acción tiene lugar 50 años después de los eventos de la más reciente película, dirigida por Villeneuve, con la joven actriz dando vida a una fugitiva que toma la identidad de un cazador de replicantes para sobrevivir.

En el avance vemos los clásicos neones y líquidos viscosos o tubos que marcan la estética del universo de Ridley Scott, pero adaptados a códigos más reconocibles en la televisión actual. Los ocho episodios que componen la temporada empezarán a emitirse en la plataforma de Amazon a partir del 25 de noviembre de este año.

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